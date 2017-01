Maduro rechaza que cancillería colombiana busque “darle consejo a Venezuela” sobre asuntos internos

El presidente ratificó que él no se inmiscuye en los asuntos internos de Colombia, al contrario siempre desde el Gobierno Bolivariano están dispuestos a colaborar con el pueblo del vecino país así como en el proceso de paz

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó este domingo que en algunas oportunidades la Cancillería de Colombia busque “darle consejo a Venezuela” sobre asuntos internos que solo corresponden ser orientados por el Gobierno Nacional.

“A veces sale la cancillería colombiana a darle consejo a Venezuela, no no, paren eso, a Venezuela no le da consejo nadie”, manifestó el jefe de Estado desde Fuerte Tiuna, Caracas.

Durante la realización de su programa Contacto con Maduro, ejemplificó que “es como si la cancillería venezolana saliera a decirle al presidente Santos haga esto, suelte a los presos del ELN, cumpla el acuerdo con las FARC”.

En ese sentido, ratificó que él no se inmiscuye en los asuntos internos de Colombia, al contrario siempre desde el Gobierno Bolivariano están dispuestos a colaborar con el pueblo del vecino país así como en el proceso de paz.

“Cooperación, colaboración, no intervencionismo, diplomacia, son los aprendizajes que debemos sacar de todo el esfuerzo que hacemos diariamente”, orientó Maduro.

MEDIDAS PARA UNA FRONTERA DE PAZ

El Mandatario Nacional destacó que las medidas que impulsa en la frontera colombo venezolana es para tener una zona de paz, “económicamente armónica, sana, productiva”.

Indicó que solo a los mafiosos les conviene una frontera de ilegalidades mientras que a los pueblos de ambos ambos países les conviene una frontera “productiva donde se active el comercio justo y legal con gasolina de calidad”.

Maduro ratificó que la reciente disposición para vender combustible en pesos colombianos o divisa extranjera en estaciones de servicio, ubicadas en zonas fronterizas con Colombia, busca que la venta de gasolina se realice de forma legal para los pobladores de la vecina nación y “para favorecer las relaciones sanas del comercio” binacional.

El jefe de Estado subrayó que junto al presidente Juan Manuel Santos se logrará construir una frontera de paz y donde impere la legalidad. “Él siempre está pendiente de que cooperemos entre los dos países”, apuntó.

Texto/Freidder Alfonzo

Foto/Prensa Presidencial