No me arrepiento de ser peronista ni kirchnerista, dijo Milagro Sala

Milagro Sala reclamó nuevamente su libertad, “no la prisión domiciliaria, de qué me sirve la domiciliaria si no voy a poder militar”

La dirigente social argentina y parlamentaria del Mercosur, Milagro Sala, realizó una nueva declaración desde la cárcel en Jujuy, donde se encuentra desde hace casi ocho meses. En una alocución a una radio, Sala aseguró que no se arrepiente “de ser peronista ni kirchnerista y si por eso es que me tienen detenida, que sigan para adelante”.

La líder del movimiento Tupac Amarú destacó la importancia de la Marcha Federal y añadió que “la única forma de para esto es resistiendo, militando”.

“Yo quiero mi libertad, no la prisión domiciliaria, de qué me sirve la domiciliaria si no voy a poder militar”, sentenció.

Asimismo, marcó distancia de los casos del exsecretario de Obras Públicas José López y del empresario Lázaro Báez, detenidos por corrupción.

“Todos nos meten en la misma bolsa, yo no soy ellos”, dijo la líder social.

T/Telesur

F/Archivo