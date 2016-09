Obama vendió cargos a grandes donantes de su campaña

Los documentos filtrados por WikiLeaks revelan que el presidente Obama premió a los principales donantes del Partido Demócrata y de sus dos campañas electorales con embajadas y puestos en su administración

WikiLeaks y el ‘hacker’ Guccifer 2.0 destaparon un nuevo escándalo de corrupción dentro del Comité Nacional Demócrata de EEUU que demuestran que Barack Obama subastaba puestos en el Gobierno a cambio de donaciones, informó el portal Observer.

De acuerdo a los documentos filtrados por WikiLeaks revelan que el presidente estadounidense nombró a principales patrocinadores del Partido Demócrata y de su campaña electoral para las posiciones de embajadores de EEUU en varios países.

Entre los archivos revelados se encuentra un correo electrónico del 18 de mayo de 2016 donde Jacquelyn López, una de las abogadas del Partido Demócrata, pide a otros miembros de la formación organizar una llamada telefónica con el fin de “revisar cómo vamos a gestionar las donaciones de los donantes que nos enviaron cartas de pagar por jugar”. Es decir, pedir un cargo a cambio de las donaciones.

LISTA DE FAVORES

La reciente revelación incluye una lista de importantes donantes desde 2008 y de embajadores que fueron premiados a cambio de sus donaciones al partido azul y a la organización Organizing For Action (OFA) de Obama.

Matthew Barzun, el donante más generoso de la lista, con contribuciones que superan los 3,5 millones de dólares, ocupo el puesto de embajador de EEUU en Suecia entre 2009 y 2011, fue coordinador de finanzas nacionales del presidente Obama durante su campaña de 2012, y actualmente es el embajador de EEUU en el Reino Unido.

El segundo mayor donante, Julius Genachowski, donó un poco menos de 3,5 millones de dólares y en 2009 fue nombrado por el presidente Obama director de la Comisión Federal de Comunicaciones.

Frank Sánchez el tercer donante más generoso, pagó más de 3,4 millones de dólares y fue premiado con el cargo de subsecretario para Comercio Internacional de EEUU en 2010.

Entre quienes figuran en la lista se encuentran también varios embajadores, incluido Alan Solomont, embajador estadounidense en España entre 2009 y 2013, quien donó más de dos millones de dólares al Partido Demócrata y a la OFA de Obama.

SILENCIO DEMÓCRATA Y DE LOS MEDIOS

El artículo del portal Observer sobre los favores de Obama a los mayores donates de su campañas electorales, destaca que desde el Partido Demócrata y la Campaña de Hillary Clinton han tratado de apartarse alegando que fueron organizadas por el Gobierno ruso, lo que, según el portal, es “una mezcla de paranoia y control de daños de las relaciones públicas”.

Por otro lado los medios “importantes” de EEUU como The New York Times, The Wall Street Journal o The Washington Post no han informado sobre el nuevo escándalo, construyendo un nuevo cerco mediático y silencioso lo que revela la complicidad de la prensa estadounidense con la clase política y para evitar que la noticia sea conocida por la mayoría del pueblo estadounidense.

T/Telesur

F/Archivo