Presidente Peña Nieto copió textos para su tesis

La mexicana Universidad Panamericana (UP) de la que egresó Enrique Peña Nieto reconoció oficialmente el domingo que el mandatario plagió parte de su tesis de licenciatura, “El Presidencialismo Mexicano y Álvaro Obregón”, pero anunció que no le retirará el título en Derecho.

Mediante una declaración, la universidad se abstiene de usar la palabra “plagio”, pero sí dice que la tesis de Peña Nieto incluye “reproducciones textuales de fragmentos sin cita a pie de página ni en el apartado de la bibliografía”; un hecho que según asegura la institución no violó las normas universitarias vigentes en ese momento.

La UP informó que el Reglamento General de la institución no es aplicable a exalumnos, por lo que “estamos frente a un acto consumado sobre el que es imposible proceder en ningún sentido”. Admite, no obstante, que “la tesis presenta ideas propias, ideas ajenas citadas e ideas ajenas no citadas”.

En la búsqueda de reglas que permitieran responder a un hallazgo de esta naturaleza, la UP concluyó que “se trata de un caso sin precedentes en el que no existen disposiciones en los cuerpos regulatorios aplicables a ese procedimiento de titulación”.

El pasado domingo 21 de agosto, el portal Aristegui Noticias, de la periodista Carmen Aristegui, señaló en una investigación que el 29 % de la tesis del mandatario mexicano proviene de textos de, al menos, una decena de autores a los que no cita correctamente o ni siquiera menciona en la bibliografía del trabajo.

El informe se produjo en momentos en los que el dignatario mexicano se enfrenta a varios desafíos, entre ellos la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapay masivas protestas contra la reforma educativa. Según el último sondeo, un 74 por ciento de los ciudadanos desaprueba la gestión de Peña Nieto.

Texto y foto/Hispantv