Presidente Rafael Correa reitera a las FFAA que en Ecuador mandan los civiles

En medio de la polémica desatada con las Fuerzas Armadas, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, les reiteró que el mandato en la nación suramericana lo ostenta el poder civil legítimamente electo.

“Como la Constitución dice es obediente, no deliberante y de estar sometido al poder civil (…) aquí manda el poder civil legítimamente electo, con legitimidad democrática y no ciertos poderes fácticos”, dijo Correa en su programa sabatino, en referencia los castrenses.

La polémica se generó luego de que el tribunal de disciplina de las Fuerzas Armadas decidiera por unanimidad no admitir el trámite de sanción contra el capitán Edwin Ortega, quien insultó al dignatario ecuatoriano. Los militares aducen que no contemplan a autoridades civiles, aunque sea el jefe de Estado.

“No niegan que se ha insultado al Presidente, o sea que puede insultar porque el Presidente no es su superior. Esto es consigna y no lo vamos a permitir, yo me voy a la casa antes de permitir esta sinvergüencería”, resaltó Correa.

Llamó al pueblo ecuatoriano a rechazar en las calles “esta decisión antipatria”, y a su vez extendió su llamado “a la oposición sensata, seria, patriótica, para más allá de nuestras diferencias, defender los fundamentos de la misma República”.

En un audio divulgado en mayo pasado, el capitán Ortega instó a sus colegas a una insubordinación militar contra el Gobierno de Correa.

De igual forma, emplazó al alto mando militar a declarar “persona no grata” al ministro de Defensa, Ricardo Patiño.

