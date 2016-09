Republicanos preparan el “impeachment” contra Clinton en EEUU

El rotativo estadounidense señala que algunos republicanos del Congreso de Estados Unidos ya están discutiendo los planes para procesar de manera retroactiva a Clinton

Los representantes republicanos del Congreso de EEUU podrían estar preparando el proceso de impeachment contra la candidata demócrata, Hillary Clinton.

Según ha informado este viernes el rotativo estadounidense The Washington Post, algunos republicanos del Congreso de Estados Unidos ya están discutiendo los planes para procesar de manera retroactiva a Clinton.

No obstante, solamente podrían comenzar un juicio político contra Clinton si ella llega a convertirse en la primera mujer en dirigir las riendas de Estados Unidos, puesto que no es posible procesar a una persona que no tiene un cargo oficial.

Mo Brooks, el representante republicano de Alabama ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos, hizo alusión a dicha posibilidad durante una entrevista con la agencia Associated Press, y afirmó que la idea se está barajando en los círculos republicanos.

Los republicanos se enfocarán en el asunto de los correos electrónicos de Clinton con el fin de impulsar un juicio político para demostrar que la candidata demócrata no está capacitada para ejercer como la jefa de Estado de EEUU.

La Web de filtraciones Wikileaks publicó el lunes más de 1200 correos electrónicos de la precandidata demócrata de EEUU, Hillary Clinton.

Para conseguir su fin, ellos tienen apenas 2 semanas para adoptar una moción de ley con el fin de empezar el impeachment a Clinton, ya que dentro de 14 días el Congreso estadounidenses dejará de celebrar sus sesiones.

Irónicamente el último presidente de Estados Unidos que fue objeto de un proceso de impugnación fue el esposo de la ya candidata demócrata, Bill Clinton (1993-2001), quien fue procesado por prejuicio (en sus declaraciones en el caso Paula Jones y ante el gran jurado), abuso de poder y obstrucción a la labor de justicia.

A pocas semanas de las elecciones, la mayoría de los votantes estadounidenses parece estar inclinado hacia Clinton, sin embargo, la gran mayoría no votaría por ella por aprobar sus políticas, sino para impedir que su rival republicano, Donald Trump, llegue al poder.

La mayoría de los estadounidenses se siente decepcionado por las elecciones presidenciales de EE.UU. de este año, ya que están obligados a elegir entre dos candidatos a los que consideran deshonestos y hasta peligrosos.

