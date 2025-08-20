Municipio Brión se llena de alegría con el lanzamiento del Plan Vacacional Comunitario “Venezuela Ríe 2025”

Con un ambiente de entusiasmo y alegría, el municipio Brión dio inicio formal al Plan Vacacional Comunitario “Venezuela Ríe 2025”, una iniciativa que busca ofrecer un mes de diversión, aprendizaje y recreación a niños, niñas, jóvenes y adultos mayores de la jurisdicción. La actividad de lanzamiento se llevó a cabo en las instalaciones del Polideportivo Almirante Luis Brión, reuniendo a la comunidad en una jornada integral.

El evento contó con la presencia del Secretario General de Gobierno del estado Miranda, Luis García, acompañado por otros secretarios del ejecutivo regional y la anfitriona, la alcaldesa del municipio Brión, Olga Pacheco. Este plan de recreación, que se despliega en todos los estados del país con la participación activa del poder popular, prevé impactar a 468 circuitos comunales en Miranda y, en el caso particular de Brión, beneficiará directamente a las 19 comunas de la jurisdicción.

En sus declaraciones, el Secretario General de Gobierno, Luis García, destacó el carácter integral de la jornada, que logró conjugar de manera exitosa el deporte, la cultura y la recreación. García indicó que este plan, es una instrucción directa del presidente Nicolás Maduro, y tiene como novedad la inclusión de los adultos mayores con actividades lúdicas, talleres de repostería y de belleza. Asimismo, extendió la invitación a toda la población a seguir disfrutando de las actividades que se mantendrán hasta el próximo 31 de agosto.

Por su parte, la alcaldesa Olga Pacheco manifestó su satisfacción por el inicio del plan en la Comuna Cacique Higoroto. «Aquí estamos con este plan vacacional, trayéndole recreación a nuestros niños y adultos mayores, un día diferente con actividades deportivas, culturales y lúdicas», expresó. La mandataria local resaltó que se trata de un trabajo conjunto con la Gobernación del estado Miranda para «traer sonrisas y alegría» al pueblo, y aseguró que las 19 comunas del municipio estarán realizando actividades simultáneas para garantizar la misma oportunidad de esparcimiento a cada niño y adulto mayor de Brión.

La jornada fue un éxito total gracias a la amplia variedad de actividades ofrecidas, que incluyeron juegos recreativos, talleres de formación, pintacaritas, colchones inflables, música y actividades deportivas. Para el disfrute de los asistentes, se distribuyeron de manera gratuita cotufas, perros calientes y dulces, creando un ambiente festivo y familiar que demostró el éxito de la iniciativa en su primera jornada.

T y F/Prensa Alcaldía de Brión