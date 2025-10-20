‌Mural de la Virgen de Coromoto fue develado en el Vaticano

En los Jardines de la Ciudad del Vaticano, Roma, fue develado un mural de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, imagen que fue donada por la delegación que asistió al evento de canonización del Doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, así lo informó la ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez.

En transmisión por Venezolana de Televisión (VTV), la jefa de la delegación venezolana explicó que el mosaico fue elaborado por el artista Luis Enrique Mogollón, proveniente del estado Lara. Además, detalló que también se entregará una imagen del santo José Gregorio Hernández que será exhibida en la Escuela Latinoamericana de Roma.

Jiménez destacó que la Virgen de Coromoto representa la devoción de la fe de las y los venezolanos. Igualmente, destacó que esta «representa la labor de la mujer venezolana en la paz, en el ejercicio social de inclusión, en la atención del prójimo y en la vocación del servicio».

“Es la invitación del presidente Maduro hoy con esta donación al Vaticano invitar a los venezolanos y a las venezolanas a una vida santa, de paz, de solidaridad y de encuentro”, apuntó.

Por otra parte, la ministra afirmó que las acciones que se han realizado en la Ciudad del Vaticano es un encuentro espiritual que resalta el compromiso con la paz y la fe, en el contexto con la realidad que enfrenta Venezuela, que está sometida a una agresión imperial de odio y violencia.

“Venezuela ratifica el llamado a la unión y a la paz, como un acto de fe en Dios, cultivemos entonces la vida de José Gregorio Hernández y de Carmen Rendiles como una manifestación de santidad, somos un pueblo de paz, de santos y de libertadores”, puntualizó.

F/VTV