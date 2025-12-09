Nace en Venezuela el Gobierno Comunal de Transición al Socialismo

El anuncio del nacimiento del Gobierno Comunal de Transición al Socialismo fue realizado este lunes por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, durante el Balance del Sistema Nacional de Gobierno Popular.

Acompañado de la Primera Dama, Cilia Flores; de la Vicepresidenta Ejecutiva, de los vicepresidentes sectoriales y parte de su gabinete ministerial, el Jefe de Estado estableció unas nuevas líneas de acción en el que es necesario consolidar el Sistema de Autogobierno.

«A partir de hoy se declara Gobierno de Transición Comunal al Socialismo con las 5 mil 336 Salas de Autogobierno, con los 5 mil 336 gobiernos territoriales que tienen vecinos, vecinas, familias, comunidades, fuerzas concretas que debate, participa, actúa, construye y hace de sus territorios, territorios visibles para una nueva sociedad», enfatizó el Mandatario Nacional.

A juicio del presidente Maduro, el gobierno comunal de transición al socialismo deberá ejercer una acción diaria en todos los ámbitos de las políticas públicas para la satisfacción de la necesidad de la sociedad venezolana con valores, con principios y con un rumbo claro.

Instruyó a la vicepresidente Ejecutiva, Delcy Rodríguez, ejecutar la medida en el consejo de vicepresidentes, porque Venezuela está enrumbada a la resurrección del «Bolivaranismo», original del Libro Azul.

T/Prensa Presidencial