Nacen los primeros venezolanos del 2026, símbolo de vida y futuro para la patria

En la Maternidad Concepción Palacios, ubicada en Caracas, nació la primera bebé del año 2026 a las 12:00 am. La ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez, informó que la recién nacida lleva por nombre Fraidelym Monzón, con un peso de tres kilogramos y una talla de 53 centímetros.

A través de su canal de Telegram, Gutiérrez manifestó que este nacimiento es símbolo de vida y de la eficiencia del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS). “Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento y reconocimiento a todo el personal médico, enfermeras y trabajadores de guardia en la Maternidad Concepción, quienes con amor y entrega absoluta están presentes 24/7 para proteger a nuestro pueblo venezolano, incluso en las horas de celebración”, destacó.

De igual modo, detalló que el primer nacimiento mirandino se llevó a cabo en el “Hospital General de los Valles del Tuy Simón Bolívar”, a las 12:48 am, donde se recibió con alegría a la niña Alexka Itzel, que midió 50 cm y pesó tres kilos 300 kg.

Primeros nacimientos en los estados

La ministra Magaly Gutiérrez informó que en el Hospital Central de San Felipe “Dr. Plácido Daniel Rodríguez Rivero” del estado Yaracuy, fue recibido, a las 12:26 am, el niño Isaac Elías Anzola Tovar, con un peso de tres kilos 100 kg.

Mientras tanto, el estado Carabobo vivió la llegada al mundo de Noah Gael Guevara, con un peso de tres kilos 280 kg y una medida de 53 cm. “El pequeño Noah Gael Guevara y su madre Yurieglis Guevara son atendidos con todo el amor y la eficiencia de nuestro Sistema Público Nacional de Salud”, resaltó Gutiérrez.

El estado Sucre también recibió con amor a su primera bebé del 2026, con el nombre de Ailany Joseanyelis Gadnier. La pequeña llegó a las 12:18 am, con un peso de tres kilos 200.

Asimismo, manifestó que Marianyer Raulimar Navarro es la primera falconiana del 2026 nacida en el Hospital Dr. Lino Arévalo de Tucacas, municipio Silva. La pequeña nació a la 1:25 am, con un peso de dos kilos 700 kg y una talla de 49 cm.

Finalmente, la ministra Gutiérrez reiteró su reconocimiento al personal médico y de enfermería que, con profesionalismo y entrega, atendieron los primeros partos del año en todo el país, tras garantizar atención de calidad y seguridad para las madres y los recién nacidos.

F/VTV