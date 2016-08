Blanca Eekhout: Derecha pretende que los espacios de conflicto sean los escenarios populares

“Si en aquel momento la presencia del pueblo en Miraflores y en Fuerte Tiuna, en todas las plazas Bolívar en el país, en los cuarteles militares fue algo que impidió su agenda, hoy pretenden que los espacios de conflicto sean los escenarios populares”, dijo al comparar el golpe de Estado de abril de 2002 con el panorama actual

Ante el nuevo panorama de golpe de Estado, la derecha pretende que los espacios de conflicto sean los escenarios populares para lo cual utilizan una estrategia de terror, así lo indicó este martes la comunicadora social y dirigente política de la revolución, Blanca Eekhout.

“Si en aquel momento (en abril de 2002) la presencia del pueblo en Miraflores y en Fuerte Tiuna, en todas las plazas Bolívar en el país, en los cuarteles militares fue algo que impidió su agenda, hoy pretenden que los espacios de conflicto sean los escenarios populares”, dijo la dirigente revolucionaria al comparar el golpe de Estado de abril de 2002 con el panorama actual.

Durante el programa TV Foro, donde se analizó el documental La Revolución No Será Transmitida, Eekhout explicó que para que se produzca el conflicto en escenarios populares la derecha ha utilizado una estrategia de terror mediante prácticas de violencia criminal con el propósito de ir controlando territorios en todo el país.

Aseguró, en ese sentido, que además se han traído actores al terreno real como el paramilitarismo y los mercenarios que actualmente actúan en comunidades populares. “En este momento es una operación mucho más montada, más hilada porque ya sufrieron un fracaso, porque ya no subestiman a las fuerzas populares y a la unión cívico-militar”, agregó.

IMPERIALISMO MARCA ACELERACIÓN DE VIOLENCIA

Por otra parte, Eekhout señaló que a los actores políticos nacionales de la derecha han acelerado la violencia porque no son ellos los marcan ese ritmo sino el imperialismo que los está presionando.

“¿Por qué el aceleramiento de la violencia? ¿Por qué en un momento en que ellos podían haber tenido ventaja importante al tener una victoria en el Poder Legislativo terminan ellos implotando la Asamblea Nacional, destruyendo la plataforma que habían conquistado? Porque no se mandan ellos, aquí la dirección, los tiempos los están poniendo los imperialistas los gringos, esa dirección política que no es el pueblo de EEUU, pero es la dirigencia de los EEUU”, aclaró.

Aseveró que no se trata solamente de Venezuela, sino que es un plan para toda la región y al respecto comentó la legitimación de un golpe de Estado que se está produciendo en Brasil, así como “la violencia con la que aplicó y está aplicando Macri medidas absolutamente impopulares en Argentina o la provocación y situación que se está generando en Ecuador, al presidente Correa o esta acción horrenda en Bolivia”.

POR QUÉ GUERRA NO CONVENCIONAL CONTRA VENEZUELA

Por su parte, el analista político, Gustavo Borges, expuso que la guerra no convencional implica una actualización de los mecanismos bélicos y deja atrás la “tradicionalidad” de la guerra tal como se conoce. “La guerra no convencional no está regulada por estatutos internacionales, no está regulada ni responde a ningún organismo multilateral por ejemplo, todo eso desapareció por eso estamos viendo la renovación del mundo político como lo conocemos, por eso lo peligroso y definitorio de este momento”, añadió.

Señaló que Venezuela es blanco de la guerra no convencional porque la tierra de Bolívar representa un polo dinámico de la región y “porque es público y notorio toda la aceleración político en favor de los pueblos que inauguró el chavismo”.

Recalcó que es importante dejar al descubierto a los actores que están detrás de la guerra, porque son los que han generado las condiciones para que haya violencia en el territorio. “Lo que vemos en pantalla, digamos de Voluntad Popular son muchachos que están haciéndole el mandado a unas corporaciones superpoderosas que están detrás de los recursos petroleros, minerales, acuíferos y mucho más importante detrás de la fortaleza moral y ética que representa el chavismo para la región”, enfatizó.

Texto/Sandra Izarra

Foto/@TvForo