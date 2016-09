Cabello a la oposición: ¿Van a llamar a un nuevo paro nacional?

Para Cabello las divisiones de la oposición le han hecho mucho daño a Venezuela, “pero creo que más daño le están haciendo a eso de la MUD, no hay un liderazgo. Ese pueblo que adversa no siente que tiene un liderazgo”

Diosdado Cabello, parlamentario del Bloque de la Patria, aseguró que la agenda de acciones de la oposición venezolana aún no está clara, razón por la que se teme una nueva paralización de actividades comerciales en el país. “Yo no tengo el mejor pronostico para lo que viene, porque cada día que pasa para ellos el desespero es mayor”, dijo.

Manifestó que la derecha ha venido anunciando violencia desde que Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales, “Ellos anunciaron que van a manifestaciones de 6 horas, de 8, 10, después de 12, hasta una manifestación de un día entero. ¿Van a llamar ahora el 24 de diciembre a un nuevo paro nacional, van a someter otra vez al pueblo de Venezuela a lo mismo que lo sometieron en 2002?”

“Nosotros estamos preparados para evitar, para que no haya algún tipo de desmán, movilizando a nuestra gente, atacando a la guerra económica”, dijo.

Cabello reiteró que las puertas del diálogo están abiertas, al tiempo que afirmó “nosotros no vamos a negociar el socialismo, la revolución, pero sectores de la oposición que verdaderamente estén en el juego democrático, si los podemos escuchar los escuchamos”.

MARCHA 1ERO. DE SEPTIEMBRE

El objetivo del Gobierno Nacional para el 1 ero. de septiembre era que prevaleciera la paz, que la convocatoria de la oposición terminará en paz.

Para Cabello la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), hizo un llamado de violencia “se les olvido revocatorio, se les olvido la carta democrática, toda la campaña era Maduro te vas el primero de septiembre (…) lo que tenían planteados no lo lograron y no los lograron porque prevaleció la paz”, dijo.

“Nosotros ofrecimos dos cosas fundamentales las cuales cumplimos, una era que al municipio Libertador no iban a entrar, al municipio Libertador ellos no pasaron, entonces se cumplió como nosotros ofrecimos y la segunda era que Nicolás no se iba y Nicolás no se fue”, reiteró.

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, manifestó que la derecha tenía todo listo y preparado para un escenario de confrontación “hasta la Conferencia Episcopal tenia su discurso preparado, los titulares de prensa lo tenían preparado, consiguieron mandar medios como si Venezuela fuera una zona de guerra, no lograron los que ellos esperaban”.

Para Cabello las divisiones de la oposición le han hecho mucho daño a Venezuela, “pero creo que más daño le están haciendo a eso de la MUD, no hay un liderazgo. Ese pueblo que adversa no siente que tiene un liderazgo”.

