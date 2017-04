Cabello: Ataques del imperio contra El Aissami buscan empañar los logros de la Revolución Bolivariana

El parlamentario enfatizó que el Departamento del Tesoro de la nación norteamericana es un organismo que se cree supranacional y con facultades para sancionar a quien ellos quieran porque es un imperio

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, repudió la noche de este miércoles la sanción por parte del gobierno de los Estados Unidos contra el Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Tareck El Aissami.

Durante su programa Con el Mazo Dando, transmitido por VTV, aseveró que la medida se trata de un nuevo ataque para tratar de ocultar ante el mundo los logros de la Revolución Bolivariana.

“Está siendo atacado porque Tareck es el Vicepresidente, pero en realidad lo que atacan es la Revolución Bolivariana”, aseguró.

Enfatizó que el Departamento del Tesoro de la nación norteamericana es un organismo que se cree supranacional y con facultades para sancionar a quien ellos quieran porque es un imperio.

Recordó que a Tracek lo acusan a raíz de una carta que enviaron 34 legisladores y las pruebas que presentan son las siguientes:

En primer lugar, una nota aparecida en el 2009 publicada en The American Interest, que señala que se sospecha que El Aissami, quien una vez dirigió la Onidex, emitió pasaportes a integrantes de la organización Hamas y Hezbolá.

Por otra parte, El 23 de noviembre de 2014, el diario The World Street Journal informó que la oficina de El Aissami empleó tecnología de información desarrollada por la seguridad estadal cubana para otorgar a unos 173 individuos del Oriente Medio nuevas identidades venezolanas que son extremadamente difíciles de hacer seguimiento.

En tercer lugar, el 18 de mayo de 2015 The World Street Journal informa que el ex ministro de Hacienda y ex gobernador de Aragua, Rafael Isea, dijo a investigadores que Walid Makled, un narcotraficante ahora encarcelado, pagó al entonces Ministro de Interior y Justicia cantidades considerables para que pudiera pasar cargamentos de droga por Venezuela.

“Ahora uno se pregunta, ¿qué hace Isea en Estados Unidos? ¿cómo vive Isea en Estados Unidos? ¿lo mantiene el Departamento de Estado? ¿o será que vive de los reales que se robó aquí? y andan allá y tienen una red de extorsión junto a Martín Rodríguez, yo lo denuncié en este programa, con (Hebert) García Plaza andan extorsionando y recogiendo plata para tumbar este Gobierno Bolivariano”, señaló.

“Afortunadamente la moral del compañero Tareck El Aissami está intacta, como buen revolucionario yo no puedo dejar de ser solidario con un compañero que está siendo atacado, no puedo, sería contrarrevolucionario de mi parte, apartarme y hacerme el loco”, expresó.

Apuntó que si en Venezuela “gobernara un adeco nos se metieran con nadie y bastante robaron y se llevaron para los Estados Unidos y permitieron cosas aquí horribles. Pero aquí hay una revolución y aquí está en práctica un modelo que es el modelo socialista, nuestro modelo que choca con los intereses del imperialismo”.

Alertó que el mayor productor de droga en el mundo es Colombia y que es allí donde Estados Unidos está metido con el Plan Colombia y siete bases militares desde hace muchos años y aun así no han acabado con el flagelo del narcotráfico en ese país.

