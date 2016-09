Causa del Dr. José Gregorio Hernández espera por el milagro comprobable

Este 29 de junio se cumplen 97 años de la partida física del Venerable, un accidente automovilístico en la esquina de Amadores, parroquia de Altagracia

A 97 años del fallecimiento del insigne doctor José Gregorio Hernández, la causa para su beatificación continúa estudiando los miles de testimonios que los fieles consignan ante la instancia, como parte de la búsqueda del milagro comprobable que permita que el Venerable sea elevado a la condición de Santo, por parte de la Iglesia Católica.

Laura Zambrano, encargada de la oficina de la Causa del Doctor José Gregorio Hernández, informó que diariamente reciben entre uno y tres testimonios y explicó que el análisis que se realiza a los mismos es exhaustivo, con la finalidad que el mismo sea “a prueba de ateos”, es decir, que cumpla con un rigor científico que sea 100% irrefutable.

“La idea es encontrar algo que no tenga la más mínima rendija de posibilidad de que sea por una medicina, o que sea por una intervención humana que la persona sanó, tengo la certeza de que vamos a encontrar ese milagro y lo vamos a encontrar pronto. Esto del milagro para la canonización tiene que ser muy grande, muy contundente, que llame la atención del mundo y que realmente los haga ver que en Venezuela tenemos una persona extraordinaria, que Dios nos concedió, que es el doctor Hernández y que él es intercesor ante Dios nuestro señor”, sostuvo.

La investigadora detalló que un milagro, según los parámetros de la iglesia, tiene los siguientes elementos: Si se refiere a una sanación, debe ser una sanación sobrenatural, que no responda a ningún tratamiento, cirugía o a un proceso natural del cuerpo; “tiene que haber sido algo que solo Dios pudo hacer”. Deben consignarse exámenes e informes médicos que prueben, de manera contundente, que la persona estaba gravemente enferma, asimismo también deben entregarse los exámenes e informes médicos que digan que ahora la persona está totalmente sana y que lo único que media entre la enfermedad y la salud es la oración al doctor José Gregorio Hernández.

DESMIENTEN RUMORES

El pasado lunes, la Oficina de Información del Arzobispado de Caracas, desmintió la comprobación de un presunto milagro del Dr. José Gregorio Hernández, tras correrse un rumor a través de la redes sociales.

Desde la oficina de la Causa del Venerable pidieron a todos los venezolanos a seguir rogando a Dios y a la Virgen, para que se produzca la Beatificación, reseña una nota de prensa.

El texto añade que cualquier detalle e información sobre la causa del Venerable será presentada por el Excmo. Mons. Tulio Ramírez Padilla, Obispo Auxiliar de Caracas y Vice Postulador de la Causa.

En referencia, Laura Zambrano explicó las redes sociales y las notas de prensa no son los espacios idóneos para manifestar un testimonio o presunto milagro, ya que al no los con los requisitos de la iglesia, no serán tomados en cuenta para la causa de beatificación.

“Si nosotros no recibimos noticias, en la iglesia y específicamente aquí en la Causa de Beatificación del doctor José Gregorio Hernández, no podremos saber nunca si éste es el milagro que el señor nos mande, entonces, es importante que todos los fieles envíen la narración de lo que ellos consideran que es una gracia que consiguieron a través de la intercepción del doctor José Gregorio Hernández a través del correo electrónico y nosotros los estudiamos, vamos pidiendo más pruebas”, recalcó.

Indicó que los feligreses pueden hacer llegar sus testimonios a través del correo electrónico causajosegregorio@gmail.com, la cuenta en Twitter @causa_JGH, o visitando la página Web www.causajosegregorio.org.ve.

“A todos los devotos les pido, por favor, no importa si lo que usted recibió es un milagro chiquito, es un milagro grande, si conserva pruebas, si no las conserva, si es viejo o es nuevo, háganos saber a la iglesia que usted se considera muy agradecido de José Gregorio Hernández y nos cuentan su historia, nosotros la leemos con mucho respeto, la guardamos en los archivos de la causa y eso va a formar parte de la historia de la iglesia y de la causa y uno de esos testimonios será el que logremos documentar bien para mandarlo a la Santa Sede”, enfatizó.

DEVOCIÓN NO RESPETA FRONTERAS

La encargada de la oficina de la causa indicó que la devoción a la figura del doctor José Gregorio Hernández no se limita al territorio venezolano, por el contrario, llegan testimonios de sanación desde países tan lejanos a nuestra geografía, como naciones ubicadas en el sureste asiático.

“La devoción del doctor Hernández es grandísima, está extendida, no solo en Venezuela, sino en el mundo, recibimos testimonios de lugares tan distantes como Tailandia, Francia, Italia, Portugal, España, Estados Unidos, Perú, Ecuador, Colombia”, destacó.

Asimismo, comentó que no todos los testimonios están vinculados con la salud. “Algunos están vinculados con el apoyo para estudiar y lograr sus grados, muchas personas que agradecen a José Gregorio que los haya mantenido constantes en el estudio. Aquí llegan médicos, abogados, deportistas que le agradecen al doctor José Gregorio que de alguna manera esa fe en el los ayudó a ser constantes y lograr sus tesis, obviamente esos son favores”, reseñó.

T/Francisco Moreno

F/Roberto Gil