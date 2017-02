Chaderton: La MUD no quiere el diálogo porque prefiere la jugada del derrocamiento de Gobierno

Señaló que desde el Gobierno “seguiremos insistiendo en el dialogo (…) los únicos en todo el mundo que no están de acuerdo con el diálogo son la gente de la MUD”

El embajador Roy Chaderton, expresó que la oposición venezolana no apoya el diálogo porque le temen a la confrontación política y a medirse en un próximo proceso electoral y prefieren hacer un derrocamiento de Gobierno.

“La MUD no quiere el diálogo, le temen a la confrontación política, temen perder las elecciones, porque a pesar de sus victorias, esta oposición no aprende de ellas y, atemorizados por la posibilidad de que esa victoria no se repita en los próximos procesos electorales prefieren hacer la jugada del derrocamiento de Gobierno”, dijo Chaderton en un contacto telefónico para el canal del Estado VTV.

Por su parte, señaló que desde el Gobierno “seguiremos insistiendo en el dialogo (…) los únicos en todo el mundo que no están de acuerdo con el diálogo son la gente de la MUD”.

“Ellos (la oposición) no tienen el apoyo de ninguna parte… Son los únicos que le niegan al diálogo las cualidades para generar un proceso de entendimiento de reconciliación y de paz prefieren la guerra civil”, puntualizó quien también integra la representación del Gobierno Bolivariano en las conversaciones con sectores políticos opositores.

T/ Noticias 24

F/ AVN