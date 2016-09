Comisión que investigará delitos por odio de Ramos Allup “va con toda la fuerza”

El Alcalde de Caracas explicó que la comisión está convocando a juristas constitucionalistas y penalistas, al tiempo que están en la búsqueda de expertos en casos de crímenes por odio en el mundo. Comentó que el legislador adeco ha maltratado a las personas por el hecho de identificarse como chavistas, lo que está tipificado en las leyes venezolanas como delito por odio

El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, informó este jueves que la comisión conformada para la investigación de delitos por odio presuntamente cometidos por el titular de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, “va con toda la fuerza” para que se castiguen.

“Vamos con toda la fuerza para que se castigue esos graves delitos cometidos por el presidente de la Asamblea Nacional”, afirmó el alcalde de Caracas durante su participación en el programa La Política en el Diván, transmitido por Venezolana de Televisión.

Explicó que la comisión, que está conformada por la canciller Delcy Rodríguez; el diputado por el Bloque de la Patria, Héctor Rodríguez y el mismo Jorge Rodríguez, está convocando a juristas constitucionalistas, penalistas, al tiempo que están en la búsqueda de expertos en casos de crímenes por odio en el mundo.

“Estamos investigando quiénes son las personas expertas en el mundo que hayan estudiado los delitos por odio en Ruanda, en las Balcanes, historiadores que hayan estudiado la Alemania nazi, que hayan estudiado toda la historia de criminalidad racial en Sudáfrica”, detalló.

Comentó que el legislador adeco ha maltratado a las personas por el hecho de identificarse como chavistas, lo que está tipificado en las leyes venezolanas como delito por odio. Agregó, en este sentido, que por lo anterior el presidente de la República, Nicolás Maduro, decidió la conformación de este equipo de trabajo.

“Henry Ramos Allup ha dicho que una mujer embarazada va a ir a la cárcel común, negando derechos fundamentales de la mujer y del niño que viene en gestación, que ha insultado a los magistrados del Tribunal Supremo, que por lo general se refiere a mujeres como personas en situación de minusvalía, de inferioridad, que insulta, que llama reptiles, que llama malandros etcétera, a aquellas personas que han cometido el único delito de ser chavistas”, destacó.

POSTURA PLANIFICADA

Por su parte, el asambleísta por el Bloque de la Patria, Héctor Rodríguez, consideró que la postura del titular de la AN es algo planificada y que la oposición está presa de una línea que está direccionada a sembrar odio en una parte de la sociedad como una forma de hacer política. “Hoy ellos están debatiéndose esos extremos que odian y por eso se ven obligados a poner de una forma cada vez más irracional su discurso”, añadió.

Sobre la etiqueta #malditamud, que fue posicionada por seguidores de la oposición en la red social Twitter, Rodríguez opinó que no solo expresaron la crítica a los resultados de la marcha convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), denominada la “Toma de Caracas”, sino que fue la “crítica a los resultados de la política de la oposición”.

Dijo que la dirigencia opositora ha fundamentado su manera de hacer política sobre la base del engaño. Al respecto, comentó que a ese electorado le prometieron, de ganar el pasado 6 de diciembre en los comicios legislativos, que se acabarían las colas en los supermercados, lo que a su juicio ha generado una frustración en esa población porque las colas no han terminado. “El 5 de enero dicen: En seis meses derroco a Maduro y pasaron los seis meses y no pasó nada, entonces se genera otra frustración”, acotó.

Sumado a lo anterior, prosiguió el diputado, la ausencia de políticas sociales en los estados y municipios donde la oposición es Gobierno aumenta la sensación de frustración en esa parte de la población. “Tiene un nivel de frustración la oposición venezolana y entonces termina apostando solamente al odio como una acción movilizadora, solo que eso se te puede revertir como les está pasando”, expuso.

FRUSTRACIÓN INTERNACIONAL

También la canciller Delcy Rodríguez, entrevistada en el referido espacio, resaltó que la frustración de la oposición no solo es sentida en el ámbito nacional sino en el internacional por sectores de extrema derecha foráneos. “A primeras horas del día ¿Qué apoyo tuvo la derecha venezolana? un paramilitar narcotraficante como Álvaro Uribe Vélez, la loba Ross en los Estados Unidos, un expresidente conocido por llamar a votar por la guerra Uribe, Pastrana, es decir factores realmente extremistas que tienen una ejercicio político no cónsono con los derechos humanos, no cónsono con los sistemas democráticos”, especificó.

La diplomática recordó que desde que la Revolución Bolivariana llegó al poder ha sido inoculado el odio en una parte de la población y que muy recientemente, en el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, ha sido inyectada la desesperanza en el pueblo venezolano. En ese sentido, refirió que no es casual que la oposición recorra el mundo diciendo: que Venezuela no sirve, que Venezuela tiene que ser intervenida y que Venezuela no tiene capacidad para ejercer la presidencia de un organismo subregional como el Mercado Común del Sur (Mercosur).

“Hay una campaña que ataca directamente la identidad del venezolano, la moral del venezolano y esa es una característica de las guerras imperiales: derrotar moralmente a los pueblos previo a las ocupaciones bélicas y por eso tiene sentido la campaña mediática internacional contra Venezuela”, concluyó.

Texto/Sandra Izarra

Fotos/Capturas de VTV