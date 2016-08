Daniel Aponte: Oposición no ingresará a Caracas el 1 de septiembre

Dijo que septiembre será un mes de trabajo arduo por la paz y para impulsar las tres agendas del Gobierno nacional, la económica, la política y la social

El jefe de Gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, aseguró este viernes que la oposición no ingresará al municipio Libertador en Caracas el próximo 1 de septiembre, pues la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aún no ha solicitado el permiso para la convocatoria denominada “La Gran Toma de Caracas”.

Durante su participación en el programa informativo Entrevista Venevisión, aseguró que desde su autoridad no permitirá violencia en el Distrito Capital: “En el municipio Libertador no van a ingresar porque definitivamente primero es que no han solicitado permiso; ellos se creen que están por encima de la ley y, segundo, que cada vez que entran al municipio Libertador (…) vemos su prontuario, porque lo que han tenido es un prontuario, queman preescolares, incendian fiscalías, dañan propiedad pública, queman autobuses, queman carros, queman chaguaramos y nosotros no vamos a permitir violencia”.

En contra parte, dijo que para la movilización organizada por el Gobierno nacional denominada la “Toma de Venezuela”, a realizarse el 1 de septiembre, se están realizando giras de trabajo y “calentando motores” en todo el territorio nacional.

En este sentido, invitó a la militancia revolucionaria a una manifestación el próximo martes 30 de agosto, en la cual el se realizará la Toma de Caracas “sin traer gente de afuera”, solo de la ciudad capital.

“No somos como la oposición que necesita convocar a toda Venezuela para llenar tres avenidas de la ciudad”, agregó.

Dijo que septiembre será un mes de trabajo arduo por la paz y para impulsar las tres agendas del Gobierno nacional, la económica, la política y la social.

Texto/CO

Fuente/Noticiero Venevisión

Foto/Archivo