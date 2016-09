Diosdado Cabello: No realizar el revocatorio en 2016 “no es tema de miedo, es de legalidad”

“Si ellos hubiesen querido referéndum para este año hubieran comenzado a recoger las firmas en enero, no esperar al 30 de abril o al 15 de mayo, cuando los tiempos no les dan y además de eso tu le sumas los fraudes (…) según el cronograma si es que se da, eso debería estar para el mes de marzo, si es que se da, en el mejor de los tiempos, que no haya reparación, que no haya reclamos”

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) del Bloque de la Patria, Diosdado Cabello, afirmó que el Gobierno Nacional no le teme al Referéndum Revocatorio-figura constitución agregada a la Constitución durante el periodo presidencial de Hugo Chávez, líder de la Revolución. “No es tema de miedo, es de legalidad”.

Al ser entrevistado por el periodista José Vicente Rangel, Cabello recordó que la oposición venezolana subestima al Ejecutivo y al pueblo, al realizar la solicitud fuera de fecha, además de las irregularidades presentadas durante la recolección del 1 % de las firmas, las cuales habilitarían a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como partido político representante.

“La gente dice ¿Por qué si ustedes tienen tanta gente tiene miedo? Esto no es cuestión de miedo”, subrayó.

“Si ellos hubiesen querido referéndum para este año hubieran comenzado a recoger las firmas en enero, no esperar al 30 de abril o al 15 de mayo, cuando los tiempos no les dan y además de eso tu le sumas los fraudes (…) según el cronograma si es que se da, eso debería estar para el mes de marzo, si es que se da, en el mejor de los tiempos, que no haya reparación, que no haya reclamos. Esto no es algo de miedo, es que nosotros no se la vamos a poner fácil, no los vamos a complacer”, reiteró.

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) recordó que para el revocatorio de 2004 la recolección de firmas se hizo en diciembre 2003, nueve meses duró el período, hubo cuatro procesos de reparación de las rúbricas y al final no tuvieron las firmas “y el Comandante Chávez dijo vamos a referéndum”.

