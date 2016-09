EEUU hará todo su esfuerzo para que Venezuela no tenga éxito al frente del Mnoal

“Venezuela como presidente pro témpore del Mnoal tiene una capacidad y una potencialidad, entonces un país como EEUU va a hacer todo el esfuerzo (para) que Venezuela no logre éxitos, que no pueda tener éxitos durante su presidencia”, dijo el diplomático iraní

Un país como Estados Unidos hará todo su esfuerzo para imposibilitar el éxito de Venezuela en la presidencia pro témpore del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), alertó este domingo el embajador de Irán en Venezuela, Mustafá Alaei.

“Venezuela como presidente pro témpore de los Países No Alineados tiene una capacidad y una potencialidad, entonces un país como Estados Unidos va a hacer todo el esfuerzo (para) que Venezuela no logre éxitos, que no pueda tener éxitos durante su presidencia”, dijo el diplomático iraní.

Durante una entrevista concedida a Venezolana de Televisión, recalcó que Estados Unidos hará todo lo posible por neutralizar los intentos y esfuerzos de Venezuela durante el ejercicio de la presidencia en el Mnoal.

Este año, Venezuela recibirá la presidencia pro témpore de este mecanismo de manos de Irán, cuyo jefe de Estado es Hassan Rohani, durante la XVII Cumbre del Mnoal que se realizará, entre el 13 y 18 de septiembre de 2016, en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta.

APOYO A MEDIDAS DE VENEZUELA PARA RECUPERAR PRECIOS DEL CRUDO

Por otra parte, Alaéi expresó que el Mnoal apoya a Venezuela en su iniciativa por lograr estabilizar los precios del petróleo.

“Nosotros vemos el petróleo como una herramienta política para algunos países hegemónicos del mundo, entonces nosotros los países independientes tenemos que apoyar a Venezuela y las políticas y las medidas que ha tomado Venezuela para mejorar y recuperar los precios del petróleo”, aseveró.

El Mnoal es un importante foro de concertación política conformado por 120 países miembros, que representan los intereses y las prioridades de naciones en vías de desarrollo de varios continentes, según reseña el portal de VTV.

Texto/Sandra Izarra

Imagen/Archivo