Ernesto Villegas: Tren ministerial está llamado a ir a las catacumbas a atender al pueblo

El actual equipo de ministros y ministras del Gobierno Bolivariano está llamado a ir a la catacumbas del pueblo a ofrecer atención a las venezolanas y a los venezolanos, esto como una nueva fase del Gobierno de calle, así lo afirmó este domingo el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas.

“Las catacumbas del pueblo, el comandante (Hugo) Chávez hablaba mucho de eso, es ir junto a la gente (para) que no se nos olvide nunca que nos debemos a ese pueblo, que no se nos olvide nunca que ese pueblo es el verdadero protagonista y el verdadero indispensable, aquí no hay ministros indispensables, desde el de Comunicación hasta cualquier otro”, dijo el titular para la Comunicación e Información.

Durante una entrevista concedida al espacio Desenlaces, transmitido por la Televisora Venezolana Social (Tves), Villegas, que por meses ha estado al frente de la cartera de Comunicación e Información tanto en el período presidencial de Chávez como en el de Maduro, aseveró que el pueblo venezolano y el proyecto han mantenido la misma esencia, solo que las circunstancias son diferentes.

“Venezuela sigue siendo en esencia la misma Venezuela, cuando me refiero al nombre de nuestro país me refiero al pueblo, es el mismo pueblo y es el mismo proyecto con circunstancias distintas, con desafíos renovados, con problemas también que son distintos, por eso la política no es una cosa estática, lo que son estáticos son los principios”, indicó.

Afirmó que el actual gabinete junto al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, constituyen un equipo en contraofensiva que enfrentarán los desafíos que se presenten. “El gabinete con el que el presidente Nicolás Maduro enfrenta estos desafíos del año 2017 son cuadros de hombres y mujeres en contraofensiva y estamos seguros de que va a ser un equipo victorioso”, afirmó.

APRESTO COMUNICACIONAL

Por otra parte, Villegas destacó que así como en el ámbito de la defensa de la patria Venezuela cuenta con un apresto operacional, concepto militar que se refiere a la óptima condición y uso de sus sistemas de armas para cualquier contingencia, también cuenta con un apresto comunicacional.

Explicó que durante los recientes ejercicios cívico-militares antiimperialistas Zamora 200 tuvo la oportunidad de trabajar con el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, a quien le comentó, utilizando el argot castrense, que en el campo de la comunicación se cuenta con un apresto comunicacional.

Recalcó que sin el apresto comunicacional no se puede percibir el apresto operacional porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo organizado habrían realizado el ejercicio Zamora 200 en los distintos escenarios donde se produjo y no se habría podido ver.

“Se hubiera podido utilizar ese sistema de armas sofisticado, hubiéramos podido tener esa movilización popular a través de la Milicia Nacional Bolivariana o la maravillosa marcha que se realizó desde la Academia Militar hasta el Poliedro desbordada de gente, pero no se hubiera visto, no se hubiera podido percibir, eso desde el punto de vista comunicacional, incluso desde el punto de vista de la defensa es muy importante porque una de las funciones relevantes de nuestro poderío militar es la disuasión”, expuso.

“QUE NADIE SE EQUIVOQUE”

El ministro advirtió a quienes han creado la tesis de que en la Patria de Bolívar hay un Estado fallido que no se equivoquen porque encontrarán a una fuerza armada y a un pueblo organizado dispuesto a defender su territorio y su soberanía.

“Que nadie se equivoque, nadie se confunda, nadie vaya a comprar equivocadamente la tesis del Estado fallido (…) Hay creadores de la tesis del Estado fallido de que a Venezuela se la llevó quien la trajo, que no existe nación, que no existen instituciones, que no existe un Estado, que no existe fuerza armada, bueno , no se crean eso porque en frente tienen un poderío que le haría morder el polvo a aquel que se equivoque, aquella fuerza extranjera, aquella fuerza invasora, aquella fuerza equivocada que crea que este es un pastizal por donde puedan entrar, instalarse y llevarse sus riquezas, van a conseguir aquí su tumba”, avisó.

“Aquí nosotros derrotamos a la OTAN de aquel entonces en Carabobo, el general Morillo, que había derrotado a los ejércitos de Napoleón Bonaparte, a ese general lo derrotó Simón Bolívar de modo que este suelo de Guaicaipuro, de Terepaima, de Naiguatá, del Negro Andresote, del Negro Primero, en fin aquí hay un suelo y una sangre bravía con sofisticados sistemas de armas y una organización popular extraordinaria alrededor del concepto de defender a la patria de defensa de la soberanía nacional”, concluyó.

Texto/Sandra Izarra

Foto/@TVesAlDia