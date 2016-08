Está en juego la integración regional

El diplomático ecuatoriano advirtió que Venezuela es víctima del acoso de los enemigos de la unidad latinoamericana. Recordó que la parlamentaria Cinthya Viteri, recientemente expulsada del país, es representante de un partido que representó la represión en Ecuador

El encuentro de la Venezuela que cambió con el presidente Hugo Chávez con el Ecuador que también escapó de los años perdidos con la elección de Rafael Correa, significó un rotundo impulso para las relaciones de ambos países. Unidos en la historia por la gesta libertadora de Bolívar y Sucre, Caracas y Quito se han vuelto a encontrar para compartir una visión común sobre temas como la integración y la política al servicio de la inclusión de las grandes mayorías.

Rafael Quintero López es el embajador de Ecuador en Caracas y con el conversamos sobre temas de interés común entre ambas naciones y la batalla por una nueva geopolítica. Conozcamos su opinión sobre diversos temas de interés regional.

Viteri es de la extrema derecha que torturaba a jóvenes en el pasado político ecuatoriano.

Iniciamos la entrevista consultándole al embajador sobre el reciente incidente con la parlamentaria ecuatoriana Cinthya Viteri, recientemente expulsada de Venezuela por inmiscuirse en los asuntos internos del país de forma expresa y pública. Viteri es dirigente del Partido Social Cristiano, uno de los emblemas de la vieja política ecuatoriana.

El embajador Quintero responde: “La señora Viteri, que es una mujer de extrema derecha, de un partido de extrema derecha que gobernó al país con Febres Cordero Rivadeneira, un hombre muy represivo. Ciento trece jóvenes fueron asesinados durante su Gobierno; hubo denuncias en el Congreso de que el propio Presidente participaba en las torturas de los jóvenes del grupo Alfaro Vive Carajo”.

“Esta señora vino a Venezuela, sin invitación del Parlamento venezolano, tampoco vino enviada por el Parlamento ecuatoriano, vino a ver a sus amigos que son justamente la oposición al Gobierno del presidente Maduro. No tenía razón de decir todo lo que ha dicho, y si quería decirlo lo podía hacer en un salón privado frente a sus amigos”. Advierte que emitir criterios ante los medios y en espacios públicos, como lo hizo Viteri, caracterizando al Gobierno de “horror, de terror”, es la cantaleta que la oposición internacional quiere orquestar en este acoso mediático, que indudablemente tiene una coordinación en la América Latina”.

EL MOVIMIENTO DE LOS NO ALINEADOS

Venezuela próximamente será escenario de una nueva cumbre del Movimiento de los No Alineados (Mnoal). El embajador Quintero expresó las consideraciones del Gobierno del Ecuador en ese sentido. “Desde el Gobierno de Rodríguez Lara, Ecuador se unió al Movimiento de los No Alineados. Comenzamos a mirar a Asia y a África y con simpatía a este movimiento. Hubo un período de enfriamiento cuando se habría ‘terminado’ la Guerra Fría. Pero el mundo tiene otras agendas que no están recogidas por las grandes potencias y estas son las que tienen que fortalcerse en la opinión pública internacional y además en el contexto de una desazón que existe con respecto a organismos multilaterales como la ONU”.

Agrega el diplomático ecuatoriano que el Mnoal puede acá en Latinoamérica y el Caribe recobrar su importancia, y acota que eso dependerá de las acciones que se hagan y de la perseverancia. “Llega la presidencia a un país sudamericano (Venezuela) en un momento de gran madurez de la política internacional de América Latina”.

EL PACTO ÉTICO

Rafael Quintero López precisó que una de las propuestas que presentará su país en la Cumbre de la Mnoal, surge del propio debate interno en Ecuador a partir de la propuesta del presidente Correa por la búsqueda de un “pacto ético”.

Explica que el Mandatario ecuatoriano promueve la realización de una consulta para que aquellos políticos que tienen dinero en paraísos fiscales no puedan postularse a cargos de elección popular si no retornan al país los capitales fugados y los reinvierten en Ecuador. “No está criticando a las Islas Caimán ni tampoco a Antigua en el Caribe; todos sabemos que en el Caribe esas dos islas no constituyen la médula de los paraísos fiscales. Todo el mundo sabe que los paraísos fiscales están en Estados Unidos, ese es el espacio de la especulación financiera mayor en el mundo”.

T/ Chevige González Marcó

F/ José Miguel Meneses