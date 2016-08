La humildad de un campeón

El criollo es el medallista olímpico más joven en la historia de Venezuela

“Esta medalla es tuya. Es mía y de 30 millones de venezolanos”. Es la frase de Yoel Finol, medallista de bronce de los Juegos Olímpicos de Río 2016, cuando alguien se le acerca para pedirle una foto y guardar para la posteridad un recuerdo de quien hoy es el medallista olímpico más joven del país.

Sus palabras vienen acompañadas de aquel gran premio del que se hizo merecedor el 17 de agosto y que recibió el día 21 pocas horas antes de que en Río 2016, las primeras olimpiadas de América del Sur, bajaran el telón. Toma entre sus manos la medalla y la coloca en el cuello de quien pide su foto.

La mirada es de asombro, de sorpresa y de orgullo. De 10 millones de atletas que participan en los juegos olímpicos pocos tienen la oportunidad de cargar una presea en su cuello y que ese campeón te honre con su medalla es la mayor muestra de que se está ante un ganador.

Yoel Finol no solo ganó una medalla de bronce, en cada combate que realizó, en el Pabellón 6, del Río Centro, el merideño se llevaba los aplausos de los presentes. El “Caciquito” se ganó el corazón de los presentes.

MOMENTO HISTÓRICO

El domingo 21 de agosto fue la premiación del boxeo en su categoría de 52 kilos y el tricolor nacional estaba presente en el pabellón de banderas y Finol en el podio.

Su nombre retumbó en el escenario y una ovación inundó el lugar. Al unísono los presentes decían “¡Finol, Finol!”.

“Fue increíble, porque no entendía lo que decían hasta que supe que era ‘Finol, Finol’, fue un momento muy emocionante que no olvidaré. Me di cuenta de que había ganado una medalla olímpica, pero no es mía, es de toda Venezuela. Es para mi país”, dijo poco después de la premiación.

Fueron cuatro combates los que tuvo que ganar para acabar con una sequía de 32 años sin que la disciplina, la que más medallas olímpicas ha dado al país, volviera a un podio.

AGRADECIMIENTO

Sus manos alzadas al cielo para agradecer a Dios por las victorias y las enseñanzas que cada día le da es lo primero. Luego las gracias a su mamá y a Edwin “El Inca” Valero, quien lo orientó y guió en sus primeros pasos dentro del boxeo.

“Para mi mamá todo, porque ella siempre fue mi apoyo. A mi abuelo, que es como mi papá y que este año se fue al cielo va esta medalla, y que sepa que lo logramos. Él siempre me decía que yo tenía que llegar lejos, y vamos por más. Esta medalla es de bronce, pero para mí es color oro”, argumentó el pegador.

Su llegada a Venezuela fue apoteósica; en Maiquetía, Caracas y El Vigía fue recibido con honores.

“Agradezco todo el apoyo de mi país. Les prometo que voy a seguir trabajando y que en cuatro años voy a volver a salir en busca de una medalla, ahora sí será la de oro”, dijo.

Yoel Finol es ejemplo para la juventud venezolana y esperar seguir haciendo un camino lleno de triunfos, llevando con orgullo y por todo lo alto el tricolor nacional.

T/ Juan Pablo Azuaje

F/ Cortesía COV/ Yoel Finol