Istúriz: Éxito de Cumbre Mnoal impactará de manera positiva en la economía de la región

El vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Aristóbulo Istúriz, destacó la importancia económica para la región, tras el éxito de la XVII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) que se desarrolló en la Isla de Margarita, estado Nueva Esparta, desde el 13 hasta el 18 de septiembre del presente año.

Durante la edición número 33 del Consejo Nacional de Economía Productiva, realizado este martes en el salón Ezequiel Zamora del Palacio de Miraflores, Istúriz hizo hincapié en el aislamiento que quieren imponerle a Venezuela desde otros bloques internacionales y desde el aparataje económico mundial, controlado por una élite global de derecha.

“Se conspira contra nosotros en el Mercosur (Mercado Común del Sur), pero aquí está una fuerza mundial importante con el grupo de los No Alineados (…) Fíjense, asistieron aquí a Margarita 122 delegaciones, pero la derecha mediática anunciaba que no vendrían sino unas pocas (…) Ah, pero el Mnoal es antiimperialista (…) Quieren aislarnos, hay una avalancha en el mundo, el mundo está convulsionado y nuestra disposición en el grupo de los No Alineados es permanecer unidos”, sostuvo, citado en una nota de la Vicepresidencia.

ECONOMÍA PRODUCTIVA

Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Pesca y Acuicultura, Ángel Belisario, expuso algunos números preponderantes que contribuyen al progreso del país con respecto a rubros provenientes del mar.

“Ya existen 25 empresas nacionales vinculadas al sector pesquero, con capacidad para importar y exportar con divisas propias (…) Tenemos previsto exportar unas 10 mil toneladas de camarones a mercados asiáticos, europeos y de América del norte”, aseveró, también citado en la nota.

TURISMO, CON IMPULSO CONSTANTE EN NUEVA ESPARTA

Asimismo, la ministra para el Turismo, Marleny Contreras, resaltó el crecimiento exponencial que se registró en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, por el desarrollo de la Cumbre de Países No Alineados el pasado fin de semana.

Dicho despliegue de recibimiento y atención por parte del sector hotelero hacia las delegaciones internacionales, pone de manifiesto que progresivamente, el ritmo hotelero de la isla va tomando forma y aprendiendo, para lograr una red turística de alta calidad con respecto a la cobertura de necesidades y comodidades para con el viajero, sostuvo la ministra.

“Se desplegaron 4.159 trabajadores del sector hotelero para atender a la Cumbre. El Motor Turismo ha tenido un gran impulso gracias a este encuentro internacional, el despliegue se hizo con mucha ética y con mucha mística, todo resulto un verdadero éxito”, expresó Contreras, citada por la Vicepresidencia.

