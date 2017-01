El Kiosco de Earle: Ni me hables

Los medios bombardearon a los mediadores del diálogo. Pero estos siguen allí, duchos como son en la materia el Vaticano, Rodríguez Zapatero, Samper y Fernández. La MUD, en cambio, no aguantó mucho, entre presiones e intereses de todo tipo. Demasiados pescadores en río revuelto.

No es fácil sentarse con el gobierno cuando entre ellos mismos no se hablan. Ya el vidente Luis Vicente León advirtió que allí las fracturas son de fondo. La frase “no me hables más” marca a esa alianza.

T/Earle Herrera

