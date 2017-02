Más de 4 mil personas sacan su Carnet de la Patria diariamente

Las colas en plaza Caracas comenzaron desde la madrugada del sábado y el proceso tarda unos 8 minutos

Desde el punto de carnetización patriota ubicado en la plaza Caracas, la viceministra de la Juventud, Yurami Quintero, señaló que ha habido una gran movilización en todo el país para la emisión del Carnet de la Patria.

“Casi 4 mil personas se carnetizan diariamente, desde las 8:00 am hasta las 6:00 pm. Lo más importante es que este proceso se va a extender durante todo el mes de febrero”, sostuvo la viceministra entrevistada por Venezolana de Televisión.

Agregó que lo realmente relevante de este registro “es que sigamos garantizando la atención social y que ésta llegue a todos los venezolanos”.

Más de 160 máquinas se habilitaron en Plaza Caracas para continuar con el proceso de carnetización patriota.

Desde la madrugada han llegado personas a este punto de la capital para sacar su documento, un proceso que tarda unos 8 minutos, incluyendo la impresión y la entrega del carnet.

Colaboran en estas jornadas la Brigada Robert Serra, la juventud del Psuv (JPsuv), así como funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), Protección Civil y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

En la parroquia Santa Rosalía, también en Caracas, la carnetización se llevó a cabo en la Unidad Educativa Gran Colombia, en El Cementerio.

Moraima Padilla, directora del plantel, indicó que la carnetización comenzó el pasado jueves para los estudiantes, profesores y obreros; al momento han entregado 581 carnets. Este fin de semana atendieron a la comunidad, dijo Padilla a VTV.

Mientras tanto, en la plaza Centurión de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, la señora Carmen Navas indicó que el carnet patriota es “súper importante”, así el Gobierno podrá identificar a los venezolanos que requieran alguna ayuda médica, o si deben ser incluidos en alguna misión social.

La ciudadana Mirtha Malpica, organizadora de la actividad en Ciudad Bolívar, dijo que hasta el momento han emitido 600 documentos en la plaza Centurión.

El carnet se puede sacar desde los 15 años de edad y las jornadas de carnetización se realizan de jueves a domingo en todo el territorio nacional, especialmente en las plazas Bolívar o los espacios más emblemáticos de cada entidad.

Los 1.876 puntos para el registro se mantendrán desplegados durante todo el mes de febrero, pudiendo extenderse el proceso por orden del presidente Nicolás Maduro, si así fuera necesario.

MADURO: PROCESO EXITOSO

El presidente Nicolás Maduro aseguró la semana pasada que la carnetización ha sido un éxito. “En febrero continúa el proceso de #CarnetDeLaPatria, quiero recordarlo. Ha sido un éxito total”, escribió el Jefe de Estado en la red social Twitter.

Asimismo, el vicepresidente Tareck El Aissami señaló que las jornadas de registro se realizan en todo el territorio nacional con normalidad.

Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Jaua, informó que desde el jueves pasado se inició el proceso para el registro e inscripción del Carnet de la Patria en el sector educativo a nivel nacional.

Dijo que este instrumento de organización se va a poder sacar en 130 planteles educativos en todo el país. Jaua manifestó que el carnet también es una manifestación de “nuestra disposición de organizarnos para fortalecer la unidad nacional como poder popular”, dijo el pasado 3 de febrero.

ALGUNAS ESPECULACIONES

Es mucho lo que se ha especulado sobre el carnet patriota. Algunas voces dicen que es un presunto documento que servirá para obtener dinero; otras personas dicen que si un venezolano no se saca el documento, entonces dejará de recibir los beneficios que otorga el Gobierno.

También es falso que los hijos de quienes no saquen el carnet no recibirán las canaimitas ni la colección Bicentenaria.

Otro rumor corrió la voz de que los jubilados y pensionados que no lo tramiten no se les pagará más la pensión. Por el contrario, el proceso de carnetización busca detectar quiénes no han sido beneficiados para procesarles el respectivo pago.

El carnet de la Patria no es un instrumento para detectar a “chavistas u opositores”, es un documento para organizar al pueblo, sin distingo alguno. Se trata más bien de un instrumento de inclusión.

La meta es carnetizar a 16 millones de venezolanos, tal como lo expresó el Mandatario. Además dijo a través de su cuenta en Twitter que “con el Carnet de la Patria me conecto para que las Grandes Misiones lleguen a donde tienen que llegar”.

El 3 de febrero, Maduro indicó que todos los estados deben emitir este carnet para que los CLAP y todas las misiones sociales lleguen a todos los hogares, que nadie se quede por fuera.

T/Nancy Mastronardi

F/Héctor Rattia