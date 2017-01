Minimizar la impunidad es meta de los Cuadrantes de Paz

La instalación de Casas de Justicia permitirá reducir los tiempos para la realización de las audiencias y juicios para los delitos cuyas penas no superen ocho años de prisión

La instalación de Casas de Justicia en los Cuadrantes de Paz permitirá al Estado reducir la impunidad y por otro lado descongestionar el sistema de justicia, según afirmó el secretario ejecutivo del Consejo General de Policía, Pablo Fernández.

Fernández detalló que la Casa de Justicia de cada cuadrante de paz permitirá aplicar a los transgresores de la ley los castigos estipulados en la legislación venezolana de forma expedita.

“Cuando se minimiza la impunidad el delito disminuye. Si no hay castigo a los delitos, cualquiera que sea el delito, la criminalidad aumenta. Los delitos menores que en oportunidades no se castigan, pueden generar otros delitos que al final pueden terminar mal. Por ejemplo, una discusión entre vecinos fácilmente se puede resolver en una Casa de Justicia cuando se impone algún castigo para las partes. Pero si ese problema no se resuelve, puede generar una situación más grave como agresiones o hasta un homicidio”, explicó.

Para poder aplicar la justicia a nivel de los Cuadrantes de Paz, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp) ya comenzó a preparar a los funcionarios y funcionarias de las distintas policías municipales en investigación criminal, para que puedan realizar este tipo de labores.

“Se está habilitando el servicio de investigación de las policías municipales. Ellas realizarán las investigaciones de los delitos que serán atendidos dentro de cada cuadrante. Si el delito es calificado por el fiscal del Ministerio Público como grave, entonces el caso pasa a un nivel superior donde la investigación la realizará el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) así como el caso será llevado a los tribunales judiciales nacionales”.

Fernández explicó que toda la investigación criminal no se le puede delegar al Cicpc, ya que ese órgano detectivesco solo debe encargarse de los casos de conmoción, así como de los delitos que impliquen penas mayores a ocho años de presidio como los secuestros, violaciones y homicidios.

Aunque la distribución de las Casas de Justicia no fue revelada por Fernández, se supo que en cada dos o tres cuadrantes será instalada una de ellas.

¿QUÉ ES EL PATRULLAJE INTELIGENTE?

Fernández explicó que el Patrullaje Inteligente es una herramienta que funciona bajo bases científicas, en el que se asigna a funcionarios dependiendo de las estadísticas delictivas en cada Cuadrante de Paz del país.

Dentro del procedimiento de asignación de las unidades del Patrullaje Inteligente se toman en cuenta varios factores, según las palabras del funcionario. Entre ellos las cifras suministradas por el Observatorio Venezolano de la Seguridad (OVS), las encuestas de percepción y victimización, las denuncias y todos los estudios externos sobre el tema de la seguridad.

“Eso permite tener un mapa específico donde se detalla qué tipo de delitos y en qué sector se cometen. Entonces se hace el despliegue que no solo es la policía con las patrullas. Es un trabajo conjunto porque eso permite conocer dónde están las escuelas, los CLAP, los servicios públicos y la inteligencia”, indicó.

El docente recordó que antes del nuevo modelo policial venezolano, los funcionarios policiales salían de sus comandos a “planchar las calles”. Es decir, salían a dar vueltas por los distintos sectores del país sin ningún tipo de patrón.

“Pero ahora contamos con tecnología. Con los Cuadrantes de Paz se tiene geolocalizados los delitos, se cuenta con salas situacionales, GPS en las patrullas para evitar el desvío de las unidades a sectores ajenos a sus cuadrantes, pero lo más importante es que contamos con la voluntad política que permite la adquisición de nuevas patrullas, motos, equipos de comunicación, entre otras herramientas necesarias para combatir la criminalidad”, aseguró.

Fernández enfatizó que pese al esfuerzo del Gobierno Nacional en trabajar para la disminución de la criminalidad, también el pueblo debe asumir su rol de corresponsabilidad en este sentido.

“La seguridad no es sinónimo de policialización. La presencia policial es solo un elemento del Plan Patria Segura, pero el pueblo debe también poner su grano de arena en esta lucha. Un ejemplo de ello son las canchas de paz. El Gobierno Nacional las construye, pero es la comunidad quien debe ocuparla y usarla para los fines que fue construida. Porque si se abandona una cancha o solo la usa un grupito, esa cancha de paz la ocupa la delincuencia. Espacio ocupado permanentemente no la ocupa la criminalidad” concluyó.

T/ David Rosas

F/ Roberto Gil