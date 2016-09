Ministro Jesús Faria: “La tendencia inflacionaria en el país es decreciente”

Afirmó que lo peor de la crisis en Venezuela ya pasó y en este momento la economía está en un proceso de despegue

El ministro del poder popular para Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Jesús Faría, afirmó este martes que la tendencia inflacionaria en el país, producto de la guerra económica de la ultraderecha, es decreciente y la economía comienza a recuperarse de una manera lenta y progresiva.

Entrevistado en el programa ‘Primera Página’, del canal privado Globovisión, aseguró que lo peor de la crisis en Venezuela “ya pasó” y en este momento la economía de la nación está en un proceso de despegue.

“Ya tocamos el punto más negativo de esta caída productiva, la economía comienza a recuperarse de una manera lenta, progresiva (…) Las políticas económicas están dando frutos”, dijo.

Habló acerca de la aprobación del presupuesto de la Nación correspondiente al próximo año 2017 y señaló que desconoce si el Ejecutivo nacional enviará el Presupuesto 2017 al Poder Legislativo. Sin embargo, reiteró que nada impedirá “que el Gobierno nacional cumpla con sus funciones al frente del país”.

“La Asamblea Nacional no sólo no colabora (con el Gobierno nacional) sino que también desafían al resto de los poderes (…) Usan la AN para hacer anuncios altamente nocivos para el pueblo”, señaló.

Denunció que hay factores políticos en la oposición política en el país que buscan deslegitimar al Gobierno a través de un suprapoder poniéndose al margen de la ley, “poniéndose al margen de la legalidad, actuando como un instrumento de actores muy poderosos que atenta contra la paz del país”.

En contraparte, argumentó que el Gobierno está garantizando las políticas sociales en el presupuesto 2017 y declaró que “el chavismo es el único movimiento que puede solucionar los problemas económicos del país”.

Agregó que en estos momentos “nosotros no tenemos Asamblea Nacional”, ya que desde la cámara de diputados “se han hecho esfuerzos por mantenerse en el marco de la ilegalidad”.

Apuntó que la economía empieza a crecer lentamente, se superó el precolapso eléctrico, llegan más materias primas a los puertos para estimular la producción, los CLAP se han incrementado y las políticas cambiarías y de precios agarran forma.

Sobre elementos económicos que afectaron la producción y exportación a principios de año, Faría aclaró que fue superada la crisis de emergencia eléctrica, y enumeró que se han visto los resultados en tres frentes de acción:

Superamos una situación de pre-colapso eléctrico, que afectaba la exportación de las empresas.

Estamos observando cómo llegan productos importados para la materia prima en el sector agoindustrial, no hemos llegado hasta donde debemos llegar, pero vemos poco a poco avances importantes en la economía

Mejoramiento de políticas de precios justos y políticas de subsidios, no vamos a aplicar una terapia de shock a los ciudadanos, por el contrario, seguimos haciendo esfuerzos por mejorar.

Para Faría la política cambiaría ha tenido éxitos y no solo se ha estancado la cotización del dólar en el mercado paralelo, sino que ahora hay capitales privados nacionales que empezaron a traer divisas para funcionar.

