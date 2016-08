La Misión Nevado exhorta a la población a recurrir a la alimentación alternativa

El abandono de animales de compañía es un problema de falta de conciencia de las personas y de poco respeto a la vida en todas sus formas. Hablar de porcentajes de abandono “es irresponsable” ya que no existe un estudio estadístico

La Fundación Misión Nevado hizo ayer un llamado a todo el pueblo venezolano, en particular a las familias que entre sus miembros tienen a una mascota, a recurrir a la alimentación alternativa para buscar una solución en cuanto a satisfacer las necesidades alimenticias de los peludos de la casa.

La presidenta de Misión Nevado, Maigualida Vargas, comentó que si de algo pueden presumir las venezolanas y los venezolanos “es que siempre hemos sido muy creativos para buscar soluciones”, además, desde hace muchísimos años las familias que tienen animales de compañías los consideran como un miembro de la familia, “no como un accesorio”.

La declaración la hizo Vargas en la plaza La Candelaria donde atendió al Correo del Orinoco y participó en la jornada que realiza todos los domingos el Colectivo Misión Nevado.

En su opinión, no se justifica el abandono de los animales de compañía, “sobre todo el abandono con posturas políticas que ignoran la guerra económica. Algunas organizaciones proteccionistas han querido plantear que el abandono es estrictamente producto del alto costo del alimento”, dejando de lado el bachaqueo y el acaparamiento de productos por parte de particulares o comerciantes inescrupulosos.

UN TEMA DE CONCIENCIA

En Misión Nevado, alegó, tienen claro que la problemática del abandono de los animales “no solo en estos momentos sino históricamente” se trata de un tema de respeto a la vida en todas sus formas, “de un sentido de responsabilidad sobre esos seres vivos que las personas decidieron llevar a sus hogares”.

En ese sentido, destacó que unos de los valores más promovidos por la misión es la solidaridad y la responsabilidad, ya que al llevar una mascota a la casa se debe entender como una responsabilidad para toda la vida. Enfatizó que la actitud de las personas debe ser buscar alternativas para afrontar y solucionar la problemática ante la actual coyuntura económica que vive el país.

Vargas alertó que la guerra económica tiene un componente psicológico, “muchas personas no se prestan de manera deliberada a ese juego, pero se trata de la desmoralización, de un discurso que dice que ya no podemos tener animales, esto influye, y lleva a personas con un menor nivel de conciencia a no valorar y respetar la vida de las mascotas que son parte de nuestra familia”.

El respeto a la vida en todas sus formas, añadió, no solo redunda en beneficio del animal de compañía sino de la sociedad en general, ya que en la medida que “nos acostumbremos a respetar a todos los seres vivos, damos un aporte para el trato que tenemos entre nosotros como comunidad”.

CINCO GRUPOS DE ALIMENTOS

Para afrontar la problemática de los alimentos para animales, afirmó que la Misión Nevado trabaja en tres estrategias. La primera es la formación en las comunidades para la elaboración de alimentos caseros, y recordó que en épocas pasadas no había consumo de alimento comercial, sino que se preparaba en la casa la comida para los peludos.

En Misión Nevado, subrayó, se han empeñado en derribar “el mito, no tenemos nada en contra del alimento concentrado, es una opción válida, pero no es la única”. En la formación enseñan a las dueñas y dueños de mascotas que hay cinco grupos de alimentos que deben estar presentes en la alimentación del animal.

En esa dirección, mencionó, la proteína animal como carne, pollo, cerdo, pescado, res, “en cualquiera de sus partes, la carcasa del pollo, el hígado, el corazón, las vísceras en general”. El otro grupo está constituido por los cereales y los carbohidratos: yuca, avena, arroz, maíz y otras variedades.

Un tercer grupo son las proteínas vegetales, recomiendan pira o moringa. En el cuarto grupo están incluidas las grasas, que puede ser aportada por un trozo de pellejo de pollo o de carne, o agregando una cucharada de aceite o más dependiendo de la cantidad de alimento que se esté preparando.

El quinto grupo son los aminoácidos, presentes en vegetales como zanahoria, brócoli, chayota, berenjena, calabacín, pimentón, ají dulce, “no recomendamos la cebolla”.

Durante el taller, Vargas indicó que se ofrece a las personas una orientación sobre esta combinación y la cantidad de los ingredientes, a fin de garantizar que el animal no solo se sienta lleno sino que también se cumpla con el requerimiento nutricional que debe tener este tipo de comida.

Ante el argumento de algunas personas en cuanto al alto costo de estos ingredientes, recordó que se trata de utilizar los restos que sobran de la comida de la familia. “No se trata de una fórmula exacta, esa variedad de productos permite comprar lo que está en el mercado a un buen precio”, indicó.

Sobre la segunda estrategia impulsada por Misión Nevado, Vargas apuntó que responde al llamado del presidente Nicolás Maduro a la incorporación de las distintas misiones al proceso socioproductivo en el marco de la Agenda Económica Bolivariana.

En este punto, explicó, la Misión Nevado impulsa dos espacios socioproductivos llamados Tinjacá, en honor al indio que cuidaba al perro Nevado. En una primera etapa se abrirán estos dos espacios en Caracas, uno ubicado en la avenida Lecuna, donde se realiza la producción artesanal de alimentos, accesorios y productos de bienestar animal como shampoo y jabones.

Inicialmente, indicó que el alimento será puesto a la disposición de los proteccionistas, “nosotros tenemos un trabajo conjunto con muchísimas organizaciones de protección animal, colectivos nevados, misioneros nevadistas, que serán priorizadas para acceder a este producto, aunque la tendencia es a masificarlo y ponerlo también a disposición del público en general”.

En torno a la adquisición, señaló que plantean una especie de registro a fin de poder garantizar que el alimento adquirido en los espacios Tinjacá sea dirigido al hogar, “no al mercado secundario, sino que realmente sea para cubrir necesidades de la familia y de los proteccionistas”.

El segundo proyecto socioproductivo está ubicado en un local de la Torre Oeste en Parque Central, “próximamente será inaugurado”. En este espacio se comercializarán los productos elaborados por la Misión Nevado en el espacio ubicado en la avenida Lecuna y también artículos elaborados por los proteccionistas. “Por supuesto, se ofrecerán a precios más bajos que en los mercados privados”, destacó. También está previsto instalar un servicio de higiene canina a precios solidarios.

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTO PARA ANIMALES

Al referirse a la tercera estrategia, la presidenta de Misión Nevado manifestó que es un proyecto a largo plazo vinculado a la producción industrial de alimentos para mascotas, el cual está previsto culminar en el año 2018. El proyecto tiene una gran cantidad de detalle técnicos: una primera fase es el estudio de la fórmula del alimento para la respectiva aprobación sanitaria, “estamos en esta fase, ya tenemos elaborada una fórmula”.

Comentó que están trabajando junto al Centro de Investigación del Estado para la Producción Experimental Agroindustrial (Ciepe), ubicado en el estado Yaracuy, “nos está dando todo el aporte científico para lograr esta fórmula”.

Una vez concluida esta fase, explicó, la fórmula es sometida a un proceso de pruebas controladas en animales para verificar esa formulación y poder garantizar que cumpla con los estándares necesarios para la alimentación de perros y gatos, sin ningún efecto secundario”.

La segunda fase, Vargas detalló que se trata de la instalación de la industria, cuyos equipos tendrán unas características puntuales que se determinan con la fórmula final y tramitar los recursos económicos para la adquisición, “tenemos varias propuestas de espacios para la instalación, uno de ellas en el estado Yaracuy”.

La puesta en marcha de la industria, expresó, sería la tercera fase que implica, entre otros factores, la permisología, la adquisición de la materia prima, el empaque, su estructura de costos y la comercialización.

T/ Leida Medina

F/ Héctor Rattia