Las organizaciones sociales deben estar alertas ante “el llamado a la violencia de la oposición”

Estiman que los sectores populares no tienen necesidad de tomar la calle porque “siempre nos hemos mantenido en ella, es la derecha la que está desesperada por tomar la calle de manera violenta”

El Consejo Nacional de los Movimientos Sociales Lealtad Absoluta ratificó este sábado su total apoyo al Gobierno del presidente Nicolás Maduro y llaman a las distintas organizaciones sociales a estar alertas el próximo 1 de septiembre, ya que presuntamente “la derecha fascista pretende de nuevo enlutar nuestras calles con ese llamado de violencia”.

El presidente del Consejo Nacional de Lealtad Absoluta, Claudio Blanco, manifestó que la convocatoria del sector opositor es “para desestabilizar, para tomar de forma violenta nuestras calles. Nosotros ratificamos el llamado a la paz del pueblo”.

En su opinión, los sectores populares, campesinos, Consejos Comunales y comunas no tienen que tomar las calles, “siempre nos hemos mantenido en ella. La calle siempre ha sido del pueblo y de la Revolución”. Agregó que el 1 de septiembre acompañarán al presidente Maduro en el llamado que está haciendo a las diversas organizaciones sociales del país.

Blanco ofreció su declaración en la sede del consejo nacional, ubicada en Parque Central, donde junto a la dirección política oficializó el lanzamiento de esta instancia política, la cual ya está constituida y desplegada en 17 estados del país e integrada por más de 1.500 organizaciones sociales a escala nacional.

Manifestó que el próximo jueves se mantendrán en la calle para contribuir a garantizar la paz y defender los logros sociales alcanzados por el proceso revolucionario y que han beneficiado a las comunidades durante los últimos años, “legado de nuestro comandante Hugo Chávez Frías”.

“Nosotros desde el Consejo Nacional de Lealtad Absoluta estamos dispuestos a defender, en el escenario y plano que se plantee esta Revolución, con el arma de la Constitución”, aseguró.

FORTALECER PROCESO REVOLUCIONARIO

Por su parte, el vicepresidente del consejo Felipe Machado, al referirse a esta naciente instancia política, explicó que es el resultado de la unión de los integrantes de diversos grupos sociales: cultores, agricultores, jóvenes, mujeres, personas discapacitadas, deportistas y otros, con una posición política de izquierda, a fin de contribuir al fortalecimiento del proceso revolucionario.

En estos momentos, indicó, el consejo nacional está debidamente conformado en 17 estados del país y en el resto de las entidades está en proceso de constitución, aunque ya existe representatividad.

Al referirse a la misión y visión de la organización, Machado precisó que se centran en la defensa del pueblo y en el aspecto socioproductivo, el cual está vinculado con la revolución económica. “Estamos produciendo en los 17 estados, la producción va mucho más allá de arar y cultivar la tierra. La producción es orientación, es deporte, cultura”, acotó.

En ese sentido, apuntó que están creando un banco de proyectos orientado hacia las organizaciones sociales, que son realmente las que dan origen al Consejo Nacional de Lealtad Absoluta para que sea el rector y guía de las organizaciones revolucionarias que lo conforman. En torno a las calles, enfatizó que “nosotros tenemos la calle y abogamos por la paz, nosotros no somos violentos, creemos en la tranquilidad”.

TOMAR LOS CAMPOS

La vocera Nacional de Comunas y Consejos Comunales de la organización, Alejandra Velazquez, afirmó que la oposición “no debe enviar a la gente a tomar las calles, que los envíe a tomar los campos como lo está haciendo el Consejo Nacional de Movimientos Sociales”.

Con la toma de los campos, la dirigente señaló que están aportando al país con producción, por esa razón destacó que las mujeres del movimiento se pronuncian a favor del crecimiento del país, “que también es el crecimiento de nuestros hijos y familias”.

El vocero nacional de Transporte del Consejo Nacional, Francisco Segovia, señaló que en estos momentos agrupan a más de 1.500 organizaciones sociales del país: “Hacemos un llamado al pueblo venezolano, humilde y trabajador de no caer en las provocaciones de la derecha”.

También se sumó al reiterado y constante llamado del presidente Nicolás Maduro a la paz. “Le decimos a la derecha venezolana que el movimiento social popular está en la calle desde hace muchos años y nos vamos a mantener en la calle. En todas las circunstancias vamos a defender esta Revolución”, enfatizó.

Segovia destacó que apoyan el planteamiento del líder revolucionario Diosdado Cabello, cuando dice que “Rondón no ha peleado”. Recordó que la única vez que ha salido a la calle el pueblo revolucionario “fue el 11 de abril (2002), no queremos que eso se repita. No nos busquen, nosotros estamos en paz. El movimiento popular está en los campos, produciendo. No han podido ni podrán derrotarnos con esa guerra económica fatal que le han dedicado al pueblo venezolano”.

“CONTRADICCIÓN DEMASIADO GRANDE”

El presidente del Consejo Nacional de los Movimientos Sociales Lealtad Absoluta, Claudio Blanco, aprovechó la ocasión para desmentir enfáticamente el señalamiento de algunos voceros de la oposición, quienes señalan que los movimientos populares no acompañan el proceso revolucionario, “eso es totalmente falso, ser del movimiento popular y no ser de izquierda sería una contracción demasiado grande”.

Agregó que todas las organizaciones sociales de base de diversos colectivos “nos hemos identificado con el proceso revolucionario de izquierda, esta no va a ser la excepción. Hacemos un llamado al pueblo y a la militancia revolucionaria que no se presten a ese llamado de la derecha fascista que pretende llenar nuestras calles de violencia”.

El dirigente estimó que el llamado de la oposición “es una trampa, la misma que los llevó al 11 de abril (2002), cuando el llamado que hicieron a Miraflores terminó en unos saldos de violencia”.

T/ Leida Medina

F/ José Luis Díaz