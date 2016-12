En el país están registradas unas 80 marcas de cervezas artesanales

Guillermo García, fabricante de Pisse des Bottes, espera que las venezolanas y los venezolanos, que “somos tan refinados en todo, no nos quedemos atrás en materia de cerveza”. Su producto La Roja del Avila ha ganado medallas y asistirá en agosto a una competencia en Chile

El artesano cervecero Guillermo García, en su momento, se percató de que a pesar que Venezuela se considera un país “muy avanzado en cerveza”, la industria cervecera venezolana ofrece “un tipo de producto y el resto del mundo está haciendo y degustando miles”.

Por esa razón, un buen día, desde el año 2008, “el amor a la cerveza” lo impulsó -junto a su socio Claudio Leoni- a fabricar en su casa cerveza casera y crear la marca Pisse des Bottes.

La aseveración la hizo García en conversación con el Correo del Orinoco, en el espacio Cacao de Origen, ubicado en la Hacienda La Trinidad, donde se realizó el conversatorio Cerveza Artesanal y se degustó la estrella de esta marca artesanal, La Roja del Ávila, “curda artesanal, 100% venezolana”.

El propósito de la charla, señaló, fue “abrir la mente de las personas para que vean que hacer cerveza no es una cuestión de otro mundo”, y al mismo tiempo “probar un producto que todavía no es masivo en Venezuela”.

MAYOR AMARGOR

Al referirse a la cerveza que produce, refirió que es un producto fuerte, ya que tiene un mayor contenido de amargor a diferencia de la cerveza a que “nos tiene acostumbrados la industria venezolana”.

Sobre la diferencia de color y espesor entre la cerveza comercial y la artesanal, explicó que la primera está pasteurizada y filtrada, y el lúpulo (planta utilizada para elaborar la cerveza, confiere el amargor), que utilizan no es natural, como lo hacen los artesanos, lo que le da una característica especial al producto, consecuencia “de la calidad de lúpulo que usamos”.

La cerveza artesanal, apuntó, no pasa por ese proceso de pasteurización y filtrado: “El fondo de la botella contiene el sedimento de la levadura, esto indica que la cerveza no está filtrada. Esa levadura está viva y está curando la cerveza, por eso no tiene fecha de vencimiento”.

Por el contrario, explicó que al someter a la cerveza a los citados procesos, que le quita la levadura “le estás dando una fecha de vencimiento”.

LOS INGREDIENTES

En cuanto al resto de los ingredientes, mencionó el agua, la cual es muy importante porque es 95% del contenido de la cerveza: “El agua, según la cantidad de minerales que contenga, le da uno u otro estilo a la cerveza”.

El agua en la elaboración de la cerveza, enfatizó, es “determinante”, e históricamente en Inglaterra el agua “es bastante fuerte, porque tiene una carga de minerales bastante considerable”. La cerveza típica de los ingleses es la negra, “es la cerveza que naturalmente a ellos les queda bien”.

En segundo lugar resaltó la cebada, que “nos da el azúcar que vamos a fermentar”. Apuntó que “la levadura es el honguito que se come el azúcar y lo que defeca es alcohol. El lúpulo le da el amargor y hace que no se infecte. Estos son los ingredientes principales de la cerveza”.

Para la elaboración, explicó, se coloca un olla para sacar el grano a la cebada; “hay que someterlas a temperaturas específicas para que se transforme en almidón y en el macerado, con temperaturas más altas, se convierte en azúcar”.

La elaboración de la cerveza artesanal, afirmó, es más costosa; por eso su precio es más elevado que el comercial: “La artesanal se está microproduciendo, no se elabora a niveles masivos y el procedimiento es un poco más lento”.

En el país actualmente, según la Asociación de Cerveceros Artesanales de Venezuela, están inscritas alrededor de 80 marcas, ante las cuales algunas ya tienen tiempo de creadas y otras están comenzando.

García subrayó que aspira a que las venezolanas y los venezolanos que “somos tan refinados en todo, no nos quedemos atrás en materia de cerveza”. A este respecto, aseveró que existen cientos de tipos de cerveza, como la lager, que ofrece mayormente la pilsen, la que se produce de manera industrial. Entre esos cientos de cerveza, resaltan la cerveza alemana, los irlandeses con su cerveza roja y la inglesa con la negra.

LA AMARILLA Y LA NEGRA

Al establecer las diferencias entre la cerveza amarilla y la negra, subrayó que ese color lo establece la malta tostada: “La cebada para extraer azúcar se tuesta a un nivel, cuyo brote produce almidón, pero se tuesta de una manera que la cerveza queda amarillita”.

Pero si la cebada se tuesta en un tiempo más prolongado, queda un malta negra, que es la responsable de la cerveza negra.

MEDALLAS DE BRONCE

En cuanto a la cerveza artesanal La Roja del Avila, de su empresa Pisse des Bottes, destacó que ganó en febrero del año 2015 la medalla de bronce Craftbeer Cup en Dublín, Irlanda. También resultó ganadora de la medalla de bronce en una competencia realizada en Kentucky, Estados Unidos. “Estos reconocimientos son muy gratificantes”.

En cuanto a otros eventos, manifestó que tiene previsto asistir a la competencia la Copa Cerveza de América que se realizará en Chile, el próximo 23 de agosto, donde participará con La Roja del Avila.

En esta competencia, indicó, participan cervezas tanto industriales como artesanales; “el requisito es que sean vendidas en el continente americano”.

TRABAS LEGALES

Al abordar el aspecto practico en la elaboración de cerveza artesanal, García aseguró que en Venezuela actualmente existen leyes que traban “el emprendimiento del cervecero artesanal”. Para demostrar esta afirmación, afirmó que la normativa legal aplicable a la cerveza determina que es necesario producir 24 mil litros al año para que el Gobierno reconozca a un persona como productor y pagar los impuestos.

El cervecero señaló que comenzó a producir cerveza artesanal desde el año 2008; “a la fecha las trabas legales siguen siendo las mismas, es muy difícil cambiar esas leyes”, a pesar de los esfuerzos que se han efectuado.

En esta materia, alegó que la Asociación de Cerveceros Artesanales se ha pronunciado y ha sostenido reuniones con autoridades del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y del Gobierno Nacional, “porque nos conviene a todos. Nuestra intención es producir y pagar los impuestos y ser parte del sistema legal, como debe ser”.

T/ Leida Medina

F/ Joel Aranguren

