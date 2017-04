Presidente Maduro lanza cinco líneas estratégicas de recuperación y contraofensiva de la Revolución Bolivariana

Explicó que estás líneas estratégicas permitirán colocar a la revolución en una situación de ventaja frente a los enemigos de la Patria de Bolívar

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, lanzó este martes las cinco líneas estratégicas de recuperación y contraofensiva de la Revolución Bolivariana, durante una videoconferencia realizada desde el Palacio de Miraflores con el tren ministerial, así como, gobernadores y gobernadoras bolivarianas.

“Gobernadores, alcaldes, líderes y lideresas, todos ir al recorrido permanente de las calles y avenidas en los pueblos, ir a animar a reanimar, a atender y solucionar todos los problemas. Tenemos cinco líneas estratégicas de recuperación y contraofensiva, así lo hemos llamado”, dijo el Jefe de Estado.

Explicó que estás líneas estratégicas permitirán colocar a la revolución en una situación de ventaja frente a los enemigos de la Patria de Bolívar. Agregó que además esta metodología posibilitará ubicar al pueblo en una posición ventajosa desde el punto de vista económico, social, político con el objetivo de profundizar la Revolución y la paz en el país.

PRIMERA LÍNEA: RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Indicó que la primera línea estratégica está relacionada con la recuperación económica a través de la Agenda Económica Bolivariana y los 15 motores, así como la Gran Misión Abastecimiento Soberano y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

“Yo le he pedido a los jefes de cada motor metas cumplidas para el 31 de marzo (…) Y los planes para el próximo trimestre de aceleración, de crecimiento económico, de generación de empleo, de generación de riquezas, de desarrollo específico, del diseño arquitectónico desde el punto de vista político y geopolítico”, amplió.

SEGUNDA LÍNEA: SEGURIDAD

Sobre la segunda línea señaló que está vinculada a la seguridad y por ende a los cuadrantes de paz a través de la Gran Misión Justicia Socialista. “Hay que seguir posicionándola, seguir construyéndola, los cuadrantes de paz las OLP ahí está toda la metodología de los cuadrantes, esta es la solución camaradas, la solución no es seguir con el viejo modelo”, añadió.

Refirió un pensamiento del científico alemán, Albert Einstein, donde exhorta a los pueblos en crisis a superarla con creatividad y aplicando nuevos métodos para crecer. “Uno lee esto y se da cuenta que vamos en la línea de Albert Einstein, somos chavistas einstianos. Entonces segunda línea: crear lo nuevo en la seguridad”, acotó.

TERCERA LÍNEA: CONSOLIDACIÓN DE MISIONES Y GRANDES MISIONES

La tercera línea, prosiguió el Mandatario nacional, apunta a la consolidación de las Misiones y Grandes Misiones a través del Carnet de la Patria. “Yo hoy pido un esfuerzo superior de organización, de definición tecnológica, un esfuerzo superior, del uno al 100 hemos avanzado 10 falta avanzar mucho todavía”, criticó.

Destacó el proceso de carnetización, actividad que ya alcanza casi los cinco millones de personas carnetizadas con el 1% de las máquinas. Al respecto, reconoció que existen problemas de tecnología en el proceso dado que en algunos casos los ciudadanos cumplen con la actualización de los datos pero no se les entrega el carnet.

“Yo quiero que el carnet se le entregue a la gente cuando se lo va a sacar, yo no quiero que la gente se anote en una lista se saque una foto y el carnet no le llegue nunca y como he insistido en esto, hemos ido a un paso menos acelerado de lo que nuestro pueblo está listo y dispuesto. Diez, doce, catorce millones de carnetizados vamos a tener”, recalcó.

Adelantó que este miércoles será relanzada la Misión José Gregorio Hernández y al respecto comentó que 11% de los carnetizados tienen alguna discapacidad.

CUARTA LÍNEA: OBRAS PÚBLICAS

Las obras públicas constituyen la cuarta línea estratégica, aseguró el Dignatario venezolano, sobre este aspecto resaltó la labor desarrollada por el ministro para el Poder Popular de Obras Públicas, César Alberto Salazar Coll, que calificó como un “trabajo extraordinario”que debe ser visibilizado.

QUINTA LÍNEA: NUEVO PODER POPULAR

Con relación a la quinta línea Maduro puntualizó que está orientada al nuevo Poder Popular que está expresado en la consolidación del Congreso de la Patria, el equipo nacional, los 29 congresos, las 163 columnas. “La consolidación de todos los movimientos eso es muy importante, abrir los brazos y decir bienvenidos, toda Venezuela bienvenida a hacer revolución a cambiar el país”, enfatizó.

Sobre este aspecto instruyó consolidar un nuevo Polo Patriótico al cual hay que rehacer en moral, en ética, en compromiso revolucionario. “El Polo Patriótico debe colocarse a la vanguardia de los cambios, de la revolución, del compromiso de la lealtad, máxima lealtad del Polo Patriótico”, insistió.

En torno al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dijo que debía ser fortalecido en su base social, al tiempo que expuso que el partido rojo es algo más que un partido y que es una gran corriente histórica. “El PSUV es un gran movimiento sociocultural, sociopolítico de la historia de Venezuela, es el heredero del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200″, resaltó.

Texto/Sandra Izarra

Foto/AVN