Presidente Maduro solicitó la creación de decreto destinado a levantar inmunidad de los cargos públicos

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, solicitó la creación de la consulta ante la Sala Constitucional y un decreto con el propósito de levantar la inmunidad a todos los cargos públicos, en el contexto del decreto de Emergencia Económica y Estado de Excepción.

“Me estoy preparando junto a un grupo de juristas, el consultor jurídico, el Procurador General le he pedido que, en el marco del decreto de Emergencia Económica y Estado de Excepción, me preparen un decreto constitucional para consultarle a la Sala Constitucional para levantar la inmunidad a todos los cargos públicos, informó el Jefe de Estado.

Durante el Consejo de Ministros en el Palacio de Miraflores, realizado este miércoles, el Mandatario nacional indicó que se comenzará por la inmunidad parlamentaria con el objetivo de combatir el golpismo y la violencia política.

“La inmunidad parlamentaria no está creada para violar la constitución, para cometer crímenes o para llamar a una intervención extranjera, no. La inmunidad parlamentaria es para sus funciones como parlamentarios no es para cometer crímenes, para mover dinero, para pagar criminales, para irse a Washington para pedir la intervención del imperialismo contra Venezuela, no”, recalcó.

Aseguró que defenderá al país y a la democracia de los intentos de golpes de Estado, al tiempo que pidió el apoyo de todo el pueblo venezolano en la tarea de preservar la Patria venezolana. “No me dejen solo en esta batalla por la paz, la democracia y la soberanía”, exhortó.

LLAMADO AL RESPETO Y LA TOLERANCIA

También hizo un llamado a quienes no están de acuerdo con la Revolución Bolivariana al respeto, a la tolerancia y a no permitir que les sea inoculado el odio contra una parte del país que cree en el socialismo bolivariano.”Ya basta de tantos años de odio, de desprecio, de racismo social, tantos años hacen daño de ese odio incubado allí”, recomendó.

Recordó que el Gobierno Revolucionario ha defendido los derechos de la clase media y que seguirá apoyando a ese sector de la población que es la clase trabajadora profesional del país. “Ahora estás afectado por la guerra económica, sí, pero no mires para acá porque no somos tus enemigos, tus enemigos están allá convocándote para seguir masacrándote económicamente”, aclaró.

Texto/Sandra Izarra

Foto/Prensa presidencial