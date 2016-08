Procesadores de trigo panadero reconocen apoyo del Ejecutivo

Ocho empresas (Cargill, La Lucha, Monaca, Mocasa, Molinos Hidalgo, Siseca, Molvenca y Faparca) ya cuentan con los insumos para producir más

Alimentos Sindoni estaría produciendo alrededor de unos 150.000 sacos del producto terminado para este mes, según informó Guillermo García, director de esta empresa privada. Esta procesadora de trigo panadero, al igual que otras más, ven positivo el escenario del mercado venezolano para los próximos meses, tras las reuniones sostenidas con representantes del Ejecutivo Nacional.

Sindoni contará con la empresa Molvenca, ubicada en Chivacoa, estado Yaracuy. García recalcó: “No están garantizando la materia prima para procesar al 100% de nuestra capacidad”.

Explicó que durante el primer semestre de este año la capacidad con la que trabajaron fue “inconstante por la falta de disponibilidad de la materia prima. Sin embargo, desde hace dos meses para acá se ha regularizado muchísimo todo lo que tiene que ver con el suministro”.

El directivo acotó que ese apoyo del Gobierno Nacional incluye una mejora en la asignación para repuestos que son necesarios, debido a la antigüedad de la planta: “De esta forma podemos garantizar el mantenimiento y otra serie de materias primas e insumos relacionados con el proceso. De seguir garantizando los inventarios de la materia prima, los venezolanos vamos a comernos un buen pan de jamón”.

RESOLVIENDO

Por su parte, el representante de Molinos Carabobo S.A. (Mocasa), Gianni Basile, expresó que lo que se busca “es resolver los temas que competen al abastecimiento en harina panadera”.

Rememoró que en los primeros meses de 2016 uno de los aspectos que afectó el trabajo de la industria “fue el ahorro energético, pero para este segundo semestre se ve totalmente normalizada la producción”.

Basile consideró la distribución como un tema del pasado, porque no había suficiente materia prima: “En este momento al solventarse lo concerniente a la materia prima, la distribución tiende a normalizarse. Si hay trigo, habrá productos”.

Entre tanto, Jon Ander Badiola, presidente de Cargill Venezuela, reconoce “la extraordinaria labor del Gobierno Nacional para garantizar las materias primas en una situación compleja de abastecimiento de divisas. Así se construye la confianza necesaria, entre la industria y la Gran Misión Abastecimiento”. Recalcó Badiola que son ocho empresas (Cargill, La Lucha, Monaca, Mocasa, Molinos Hidalgo, Siseca, Molvenca y Faparca) “con diferentes tamaños, ubicaciones y necesidades, por lo que el inventario varía en cada una. El problema no está ahí. No es necesario que yo tenga el inventario en mi planta si el Gobierno me está garantizando que los buques están en el puerto o entrando, y eso nos va a garantizar la continuidad operativa”.

César Hernández, portavoz de Siseca, acotó que en el caso de la planta que representa, se reportan inventarios que podrían llegar hasta mediados de noviembre, con el trigo que ya tienen, más lo que viene navegando y lo que está en negociación. Subrayó que en los últimos 60 días el abastecimiento ha venido mejorando notablemente.

T/ Redacción CO

F/ Archivo CO