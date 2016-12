Recolectadas 400 toneladas de desechos sólidos en casco central de Maracaibo este 25 de diciembre

Las labores de limpieza fueron desarrolladas por la Gobernación del Zulia, para garantizar la limpieza de la ciudad

Más de 400 toneladas de desechos sólidos fueron recolectadas la madrugada y parte de la mañana de este domingo 25 de diciembre, en el casco central de Maracaibo, donde hace vida un importante porcentaje del comercio formal e informal de la localidad marabina.

La jornada forma parte del Plan Integral de Recolección de Desechos Sólidos y Saneamiento Ambiental que ejecuta la gobernación del estado Zulia, a través del Servicio Autónomo Relleno Sanitario (Sarez), Instituto Autónomo del Ambiente (Iara), Centro de Operaciones (Coez), Secretaria de Ambiente.

El Paseo Ciencias, los alrededores de la plaza Bolívar, las avenidas Libertador y Páez, más el sector Las Playitas, fueron los espacios atendidos con un equipo humano que se encargó del barrido manual y operadores de maquinarias utilizadas, como retroexcavadoras y camiones compactadores y de volteos, que lograron sanear los espacios.

Juan Martínez, director del Sarez, destacó que aunque la recolección de desechos es competencia de la municipalidad, indicó que de ser necesario, el operativo de limpieza se extendería hasta este lunes, de manera mantener apto y limpio este importante espacio de la ciudad.

“Las instituciones que tienen competencia en la materia (Alcaldía de Maracaibo) no trabajan por el pueblo, no asumen su responsabilidad, lo que genera un caos no solo en el centro de la ciudad sino en diferentes puntos de la capital zuliana. (…) De ser necesario mantendremos hasta mañana el operativo”, reforzó.

Fuente/AVN