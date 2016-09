Ricardo Molina: Venezuela es puntal de la democracia y esperanza de los pueblos

“El pueblo venezolano se volcó a decir no queremos violencia, no queremos más muerte, no queremos más sangre que es lo que esta buscando la derecha a patria venezolana y la derecha internacional”

El ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas, Ricardo Molina, destacó este jueves que el pueblo chavista salió a las calles a defender la paz y la democracia que ha conquistado y que convierte al país en puntal de las esperanzas de los pueblos del mundo que luchan por derechos sociales e inclusión.

Molina acompañó la mañana de este jueves la movilización de las organizaciones de motorizados que se concentraron en el distribuidor Santa Cecilia, en el municipio Sucre, del estado Miranda, para partir desde allí a la avenida Bolívar, donde se realizó el acto de apoyo a la Revolución Bolivariana.

En declaraciones a la prensa, Molina fue consultado sobre el golpe de Estado consumado este miércoles 31 de agosto contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.

Condenó el golpe y aseveró que “en Venezuela eso no va a suceder. Nosotros somos puntal de la democracia de las esperanzas de los pueblos del mundo y hoy con la contundencia del pueblo en la calle le vamos a decir a la derecha nacional e internacional con Venezuela no van a poder”.

“La patria que todos y todas nos merecemos está hoy patente en las calles de Caracas, el pueblo venezolano se volcó a decir no queremos violencia, no queremos más muerte, no queremos más sangre que es lo que esta buscando la derecha a patria venezolana y la derecha internacional”, alertó.

T/AVN

F/Twitter