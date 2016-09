Sentido y comunidad (Opinión)

Quizás algunas de nosotras o algunos de nosotros nos hemos preguntado en algún momento cuál es nuestra misión en la vida, si nuestra vida tiene un motivo especial o un sentido. ¿Por qué y para qué vivimos? La pregunta puede ser difícil, pero lo es aún más encontrar la respuesta.

Vivimos el día a día con el estrés de la ciudad, de forma acelerada y hasta robotizada. De la casa al trabajo, del trabajo a la casa, día a día.

Los sueños, los anhelos, las metas quedan adormecidas en esa carrera veloz que se ha vuelto la vida. El trabajo es una carga. Oímos decir a una vecina cuando compra la lotería “si llego a ganar lo primero que hago es dejar de trabajar”, o cuando algún familiar de edad mayor mira el almanaque y cuenta los días que le faltan para jubilarse. Pareciera que la verdadera vida comienza después del trabajo.

Y así fácilmente nos volvemos personas apáticas, no nos satisface del todo lo que hacemos ni cómo lo hacemos y por tanto, perdemos la motivación. No le encontramos sentido a las cosas. Esto sucede también cuando, por ejemplo, nos debemos enfrentar a la pérdida de un ser querido muy cercano, una hija o un hijo, nuestra pareja. La vida se vuelve añicos y decimos que no tiene sentido si esa persona ya no está.

Ante estas situaciones, nos toca emprender una tarea: descubrir el propósito de nuestra existencia. Un psiquiatra muy famoso llamado Viktor Frankl le prestó seria atención a este asunto y así fundó un modelo psicoterapéutico conocido como la logoterapia, que no es más que un enfoque que ayuda a la persona a encontrar un sentido a su vida. No se trata de otorgar un sentido sino de ayudar a que cada quien encuentre el propio.

¿CÓMO LLENAMOS NUESTRAS VIDAS DE SENTIDO?

Según Frankl, cumplimos el sentido de vida al realizar valores, que puede lograrse por tres vías distintas: 1) Valores creadores: es aquello que ofrezco al mundo a través de lo que aporto, mi trabajo, la creación artística, etc. (dar); 2) Valores vivenciales: es todo lo que recibo del mundo, como la naturaleza, las obras de arte, una puesta de sol, el amor, etc. (recibir); 3) Valores de actitud: cuando ante situaciones dolorosas que me toca vivir, tengo ante mí la posibilidad de asumir una actitud digna y valiente frente a ese destino doloroso que no puedo cambiar, como por ejemplo, la muerte, la tortura, la violencia sexual, etc.

De acuerdo con la logoterapia, la lucha por hallar un sentido a la propia vida se convierte en la primera fuerza motivadora de mujeres y hombres. Es la posibilidad de darle un propósito a la vida misma lo que mueve al ser humano.

La persona es quien debe encontrarlo y solo para ella tiene un significado único y propio, un significado que satisface su propia voluntad de sentido. Cuando no vemos o intuimos el sentido de nuestra vida o de lo que hacemos, nos sentimos vacías y vacíos, agobiados y agobiadas.

En cada situación algo nos sale al encuentro, nos “aborda”, nos “interpela”, nos afecta. Actuar con sentido es responder a estas preguntas, a estas propuestas de la situación e intentar hacer lo mejor posible de ellas.

Las personas tienen la tarea de hallar el propósito de sus vidas a partir de un sinfín de posibilidades que se presentan delante de ellas, vivir por algo (causa a la que servir) o por alguien (a quien amar).

SENTIDO COMUNITARIO

Trabajar en la comunidad y para ella se ha constituido para algunas personas en la oportunidad de reconstruir sus proyectos de vida.

Porque entienden que en la medida en que le ofrecen algo al mundo (por ejemplo su entrega de trabajo voluntario a la comunidad) y reciben algo de él (la belleza que muestra el barrio cuando está alumbrado, sin basura, con las calles pavimentadas, o cuando sus compañeras y compañeros de la comunidad muestran actitudes solidarias y de participación colectiva) en esa medida se sienten realizadas y realizados, satisfechas y satisfechos.

Mujeres y hombres llenos de significado por aquello que dieron y recibieron.

Y eso que descubramos como propósito lo hacemos en conjunto con otras y con otros.

La misión que nos proponemos la soñamos, la construimos de la mano de nuestra gente; sea con nuestra pareja, nuestras familias, nuestras vecinas y nuestros vecinos con quienes hacemos vida comunitaria; en fin, con quienes podamos hacer de nuestra existencia una vida plena y significativa.

ALGUNAS PREGUNTAS

Tómate un tiempo para pensar sobre el sentido de tu vida. Procura un espacio de encuentro contigo mismo para reflexionar sobre este asunto. Estas preguntas generadoras pueden ayudarte: ¿Quién soy ahora? ¿Qué quiero ser en el futuro? ¿Para qué quiero existir? ¿Cuál es el motivo que me impulsa para lograr algo? ¿Qué le puedo ofrecer al mundo a partir de todo lo que hago? ¿Qué recibo del mundo?

T/ Diana González Mendoza