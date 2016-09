Tu no me engañas (Opinión)

Para el título de esta semana me valgo del nombre de una guaracha de Pablo Cairo que cantaba Manolo Monterrey, cuya semántica mostraba un cornudo consciente del engaño. Colaborador, pues. Que repetía, con guayabo, infinitamente el estribillo: “Tu no me engañas”… “Tu no…” y ella, que sí.

Es la coda que resuena en la mente de quienes marcharon y al final comprobaron, cual cornudos, que les habían engañado, los ya no tan muchachos líderes de la rama mas agresiva de la MUD. Burla, nada fue real, ni posible.

A pesar de haber abonado el terreno con la incertidumbre con una cantilena polifónica durante varias semanas prometiendo una insurrección con sus mismos fantasmas, de la tercera edad que lucen fatigados de tanto salir durante 17 años asustándonos desde un barranco, desde el cual iban a derrocar al Gobierno.

En esta fantasioso plan todo era impenetrable y encriptado. Solo accesible para la pandilla de Los Cuatro M de la MUD. Muy recóndito complot, de subrepticias fuerzas que, por supuesto –muy guillado- contaba, hasta, con militares. De los “críticos institucionalistas”, of course.

Teledrama con el cual nos atormentaron, en estilo de campaña de intriga, a todo el país sobre esa “ultra potente y bien organizada trama de fuerzas”. Y, en secreto, se decía, estaba recibiendo coaching desde la embajada –la que tu sabes -.

La táctica, dejar al desgaire en el camino pequeños migas de la trama. Para que en ausencia de la pieza completa, cada cual compusiera su propia historia, A, B, o C, e imaginara y diera nuevas subtramas al boceto. Y al final el consabido latiguillo, “tu sabes quien me pasa los datos, así que..”. Una cosa era clara: “esto será un solo …ñazo y ya..”.

Sus peregrinos, imaginaban la Toma de Jerusalem. Sin dudar vinieron como pudieron para sufrir con gran congoja el fin del naufragio de la Cruzada por Rescate de Miraflores.

¡Oh tristeza! La marcha a la gloria no se produjo. Solo gente, decepcionada. Por obra de la fuerza del PSUV en la calle y la consistente lluvia de concentraciones en bajar de la nube. “Es mucho camisón pa´Petra .. “boto tierrita y no juego mas”, “lloro y pido RR y Paz mucha Paz”.

¿Qué va a pasar cuando, engañados, con triste final de año, “tras cornudos apaleados”, sin haber logrado nada, ni RR, ni salida de Maduro, ni elecciones regionales?… ¿Acordarme de la guaracha?

tuliomon@gmail.com