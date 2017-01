Con un estilo de vida saludable y chequeos se puede prevenir la insuficiencia cardiaca

José Gómez Mancebo, presidente de la Fundación Venezolana de Cardiología Preventiva, indicó que según los anuarios del Ministerio de Salud cada día mueren tres personas por la enfermedad

Una severa dificultad para respirar, tobillos hinchados, rápido aumento de peso o dificultad para moverse pueden ser síntomas de que la persona padece de insuficiencia cardiaca, condición donde el corazón no puede bombear suficiente sangre al cuerpo.

Se estima que en Venezuela la insuficiencia cardiaca afecta entre el 1% y el 2% de la población. Se calcula que a escala mundial 1 de cada 5 personas desarrollará la enfermedad.

La insuficiencia cardiaca es la causa más frecuente de hospitalización en pacientes mayores de 65 años. Y una de cada dos personas hospitalizadas muere en un período de cinco años.

El doctor José Gómez Mancebo, presidente de la Fundación Venezolana de Cardiología Preventiva, indicó que según los anuarios de epidemiología del Ministerio del Poder Popular para la Salud, cada día mueren tres personas por la enfermedad.

CAUSAS

En una entrevista que concedió al Correo del Orinoco, precisó “que las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca son las causas más frecuentes de cardiopatías como la hipertensión”.

Señaló que el porcentaje de pacientes hipertensos en Venezuela se calcula que está entre el 30% y el 40% de la población. De cada 10 personas, cuatro son hipertensas.

Explicó que la hipertensión es una sobrecarga de presión muy alta hacia el corazón: “El corazón no puede tolerar esa presión mantenida durante tanto tiempo, va creciendo, va incapacitando sus posibilidades de contraerse con fuerza y esta incapacidad es lo que se llama insuficiencia cardiaca”.

Advirtió “que si tú tienes la presión alta el corazón inicialmente se va adaptando. Se adapta aumentando el grosor, va creciendo, hasta que llega un momento que no puede crecer más y se dilata. Al dilatarse es incapaz de manejar la sangre que tiene que enviar al resto del cuerpo, y se produce la insuficiencia cardiaca”.

Subrayó que la hipertensión es la principal causa de insuficiencia cardiaca en Venezuela.

La segunda causa es la cardiopatía isquémica, o sea los infartos, “y es la causa más frecuente de muerte en Venezuela”.

Los factores de riesgo para un infarto son la diabetes, fumar, mala alimentación, colesterol alto y la falta de ejercicio físico.

Cuando la persona sufre un infarto, aunque se recupere, su corazón queda dañado porque una parte deja de funcionar: “Se producen daños en el corazón que comienza a dilatarse progresivamente y produce insuficiencia cardiaca”.

Otros factores que pueden desencadenar una insuficiencia cardiaca son las enfermedades valvulares y la enfermedad del Chagas: “El chagas en Venezuela ataca al corazón y produce insuficiencia cardiaca a largo plazo”.

Contó que hace varios años hizo un trabajo sobre este tema, “y de los 700 y tanto pacientes la gran mayoría era asintomático. Pero a partir de los 55 a 60 años un porcentaje que está alrededor de 20% comienza a presentar deterioro cardiaco y termina con insuficiencia cardiaca”.

Cuando la enfermedad es diagnosticada la sobrevida es de cinco años en el 50% de los casos: “Eso significa que es peor que el cáncer. Un paciente que tiene insuficiencia cardiaca está marcado para morir”.

Entre los síntomas está la asfixia o la sensación de cansancio. Indicó que a los pacientes incluso les cuesta respirar cuando están sentados o acostados.

“ENFERMEDAD DE GENTE MAYOR”

Según Gómez Mancebo, es poco frecuente que personas con menos de 60 años presenten insuficiencia cardiaca: “Es una enfermedad de gente mayor de 60 años”.

Apuntó que puede afectar a uno, o a los dos ventrículos del corazón. El síntoma de la insuficiencia cardiaca izquierda es la sensación de dificultad para respirar, también pueden sentirse rápidas y tos seca.

En el caso de la insuficiencia cardiaca derecha el síntoma dominante es la hinchazón en los tobillos y puede extenderse a toda la pierna. Además, la persona puede sentir que las venas del cuello aumentan de volumen y laten.

PREVENCIÓN

El cardiólogo recomendó tomar las medidas necesarias para evitar la enfermedad. Si la persona es hipertensa debe chequearse periódicamente la tensión arterial: “El problema de la hipertensión es que la persona no se entera que es hipertensa porque no presenta síntomas. Te puede dar dolor de cabeza, o no. Te puede dar una sensación de frialdad, o no”.

Comentó que si el paciente hipertenso se controla con un médico, “evita que el corazón se sobrecargue y evita la insuficiencia cardiaca”.

Advirtió “que si eres fumador, si eres hipertenso, si tienes el colesterol alto, si no haces ejercicio, si eres diabético” debes controlarte con un especialista para evitar una cardiopatía isquémica, por ejemplo.

Aunque suena sencillo “es complicadísimo hacer que una persona que se sienta bien vaya a verse con un médico”.

Si los resultados médicos son satisfactorios, las evaluaciones pueden hacerse cada cuatro años. Después de los 40 años de edad se recomienda hacerse un chequeo. Después de los 45 años debe acudirse al médico cada dos años, y a partir de los 50 años una vez al año.

Gómez Mancebo subrayó que si se toman las previsiones necesarias para evitar un infarto, por ejemplo, podría aumentarse “en 20 años el tiempo de sobrevida” de la persona.

PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

Dijo que desde el punto de vista de salud pública, la insuficiencia cardiaca “es una enfermedad crónica que consume muchísimo dinero porque el paciente requiere de hospitalizaciones muy frecuentes”.

Al ser una enfermedad incurable y que empeora con el tiempo, deja imposibilitada a la persona para el trabajo: “El grupo familiar resulta muy afectado porque el paciente se convierte en una carga. Además debe ser cuidado por alguien porque no se puede mover mucho, lo que ocasiona un menor ingreso familiar”.

T/ Janet Queffelec Padrón

F/ José Luis Díaz