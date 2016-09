Venezuela abre fuego ante Cuba en el Mundial de Beisbol Femenino

Las criollas llegaron este jueves a Corea del Sur

La selección nacional de beisbol femenina, que participará en el Campeonato Mundial de la disciplina, abrirá fuego este jueves ante la delegación de Cuba. Las nativas sostendrán su primer duelo ante un rival muy conocido y al que han dominado en los últimos años. El compromiso está pautado para la 1:00 de la tarde de Corea, 2:00 de la madrugada en Venezuela. “Será un duelo muy importante, debemos iniciar con el pie derecho para intentar avanzar a la segunda ronda del campeonato que congrega a las mejores novenas del planeta”, declaró Aracelys León, secretaria general de la Federación Venezolana de Beisbol y jefa de la delegación nacional. El Mundial que se desarrollará en la ciudad de Gijang, se iniciará desde mañana y culminará el próximo 11 del corriente, cuando se conozca a la nueva monarca de la pelota en el planeta.

EL EQUIPO

La novena venezolana, después de un largo viaje, arribó ayer a tierras coreanas, y tienen planificado realizar el primer entrenamiento el día de hoy, con la misión de adaptarse al cambio de horario y, por supuesto, para conocer los terrenos en los que estarán defendiendo a la nación. “Llegamos bien gracias a Dios. Ahora estamos alistando todo para efectuar nuestra primer entrenamiento en el que vamos a ver cómo las jugadoras se adaptan al cambio de horario y sobre todo a las comidas”, sostuvo León. Por su parte, Carlos Torres, mánager del elenco venezolano dijo: “Fue un viaje largo, pero ya llegó la hora de demostrar qué podemos hacer en los diamantes. Ojalá las cosas se nos combinen de la mejor manera para que le demos una gran alegría al país que tanto la necesita”.

LOS GRUPOS

Las nativas están sembradas en el grupo A, junto a las delegaciones de Corea del Sur, Cuba y Pakistán. A la siguiente fase solo estarán avanzando las dos primeras novenas de cada llave. Al respecto Edwin Zerpa, presidente de la FVB dijo: “Están en un grupo bastante accesible, creemos que no deben tener muchos problemas para avanzar. Ellas siempre han hecho un papel estupendo en las competencias mundiales, además vienen de ganar la medalla de bronce de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015”. El grupo B estará integrado por Japón, Canadá Holanda e India, mientras que el C lo componen Estados Unidos, Australia, Taiwán y China. En el ranking mundial femenino, las venezolanas ocupan el quinto lugar, lo que habla del excelente resultado internacional que han mantenido las nativas en los últimos años. “Estas muchachas son asombrosas. A pesar de no contar con la mejor preparación siempre están coladas entre las mejores cinco del planeta. Nuestras jugadoras poseen grandes cualidades y debemos saber aprovecharlas para conseguir logros importantes”, manifestó León. El primer lugar es ocupado por Japón, Estados Unidos le sigue, Australia es tercera, Canadá es cuarta, Venezuela es quinta, Taiwán es sexta, Holanda es séptima, Cuba es la octava, China es la novena y Corea es la décima del planeta.

T/ Jhondeni Jaramillo C.

F/ Archivo CO