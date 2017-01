Venezuela con los Estados Unidos quiere relaciones de respeto enmarcadas en los derechos internacionales

Rodríguez sostuvo que con el presidente 45 de los Estados Unidos, Donald Trump, el Gobierno venezolano espera que no se vaya por el camino de la obsesión “de la irracionalidad y que entienda que esa orden ejecutiva del cual el tiene poder para derogar, sea en efecto derogada”

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, manifestó que en Venezuela como en todos los países del mundo se está a la expectativa “si el candidato Trump va a ser el mismo presidente Trump”, pese a ello el Gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, continuará sus buenos oficios en defender la autodeterminación y soberanía nacional; con la administración de los Estados Unidos queremos “un diálogo diplomático y político en el marco del respeto”.

Rodríguez sostuvo que con el presidente 45 de los Estados Unidos, Donald Trump, el Gobierno venezolano espera que no se vaya por el camino de la obsesión “de la irracionalidad y que entienda que esa orden ejecutiva del cual el tiene poder para derogar, sea en efecto derogada (…) esperamos que en una visión más realista, más practica sobre lo que puede ser las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela”.

Entrevistada por el periodista José Vicente Rangel, recordó que la orden ejecutiva del expresidente Barack Obama, en la que declara a Venezuela como “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad de los Estados Unidos, no fue más que una decisión tomada bajo la obsesión, “yo fui testigo cuando él le afirmó al presidente Maduro que Venezuela no es una amenaza para los Estados Unidos (…) sus asesores declararon que Venezuela no es una amenaza, de tal forma que el fundamento de esa orden ejecutiva pierde todo sentido y valor jurídico”, sentenció.

La ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores denunció que la Embajada de Estados Unidos se convirtió en una maquinaria de guerra y conspiración para derrocar el gobierno legitimo del presidente Nicolás Maduro, sin embargo con el nuevo Gobierno de EEUU, Venezuela insistirá en relaciones enmarcada en el ámbito de principios y de propósitos de la carta de las Naciones Unidas, “quiere relaciones enmarcadas en el respeto internacional, ese ha sido un mensaje muy claro que envió el presidente Maduro a la administración del expresidente Obama”.

ESEQUIBO

La canciller venezolana sostuvo que durante 2017 el reclamo por los derechos históricos sobre el territorio esequibo continuarán “seguimos con los buenos oficios en el caso de la controversia territorial sobre el esequibo”.

Recordó que ambas partes (Venezuela-Guyana) están trabajando en los buenos oficios conforme al Acuerdo de Ginebra, bajo los mecanismos de negociaciones diplomáticas, “no vemos a Guyana como un país enemigo, son nuestros hermanos y hacia el pueblo de Guyana siempre hemos tenido el mejor mensaje”.

COLOMBIA Y LA OTAN

La canciller venezolana manifestó que las conversaciones entre el Gobierno de Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), para la cooperación militar es “inadmisible”.

La región es zona libre de armas masivas, armas nucleares, es territorio de paz.

Rodríguez aseguró que Venezuela acudirá a todas las instancias diplomáticas que correspondan para denunciar esta situación, estas cooperaciones alteran la paz regional e incumplen con los tratados internacionales en la violación de la declaración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

T/Sara Lorca

F/Cancillería