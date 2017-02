Venezuela no es un país de rodillas

Así lo aseguró el sacerdote, superior general de la Compañía de Jesús, en una entrevista concedida a un medio italiano, en la que dijo que pese a la difícil situación del país las personas permanecen de pie y con esperanzas

El sacerdote caraqueño Arturo Sosa Abascal, superior general de la Compañía de Jesús, concedió una entrevista a un diario italiano en la que se refirió a la actual coyuntura del país.

Al ser interrogado por el periodista sobre si consideraba que la nación suramericana estaba “de rodillas” o contra la pared ante la coyuntural crisis económica, Sosa Abascal respondió:

“No estoy de acuerdo, no es una país de rodillas. Es una situación difícil, pero las personas están de pie, trabajan, hacen tantas cosas, vienen estimulados por la creatividad y esto no es recogido por los medios de comunicación”, destacó e hizo referencia al rol negativo que juegan los medios en momentos de tensión, tal y como lo ha indicado el papa Francisco en numerosas ocasiones.

“El gran problema en Venezuela es que hace 100 años, el petróleo reemplazó a la agricultura, la industria, como una fuente de riqueza. Estamos convencidos de que tener bajo tierra el petróleo significaba de por sí riqueza y no valía la pena tener una economía productiva”, continuó y explicó que el origen de la actual circunstancia es el quiebre del modelo rentista petrolero.

“La riqueza no viene de los recursos naturales, sino de los recursos humanos que los transforman y crean puestos de trabajo. Con un dato más, que a menudo no se entiende: los mayores ingresos del país son los ingresos del petróleo, y el Estado los toma todos y luego los distribuye. Es así que se cambió la relación entre el Estado y la sociedad: no es el Estado el que depende de la sociedad, sino todo lo contrario, y esto no es bueno”, aseguró.

Por otra parte, también habló de su relación con el papa Francisco y dijo que el Sumo Pontífice “es un jesuita no solo de nombre, sino en la forma en que se expresa. ¿Cuántas veces has escuchado el término discernimiento? Además es latinoamericano, basta escuchar su predicación, su acercamiento a la gente, al Evangelio. Es lo que se generó en Suramérica después del Concilio. Tenemos a la Compañía como madre y al Concilio como padre, somos hijos de estos dos padres”.

NO SE PUEDE SER POLÍTICO SIN SER CRISTIANO

Sobre si los cristianos deben o no hacer política expresó esta opinión: “No se puede ser político si no se es cristiano porque la política es el modo de relacionarse con las personas para crear la sociedad. Su premisa es poner el bien de los demás por encima del bien individual. La política es posible cuando existe este nivel de búsqueda del bien común, por el que todos ponemos nuestro interés individual, particular, en segundo plano. Hacer política es hacer esto: ver dónde se quiere ir, ponerse de acuerdo como sociedad y luego unir los medios. Esto hace que todos podamos buscar el modo de vivir como humanos, juntos. No es posible para nadie vivir solo”.

El sacerdote venezolano Arturo Sosa Abascal fue elegido en octubre del año pasado como nuevo superior de la Congregación General de la Compañía de Jesús. Por primera vez en la historia un no europeo asume el cargo.

T/ Redacción CO- Avvenire

F/ Cortesía Avvenire