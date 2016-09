Violeta Fonseca: “Dejo mi cuerpo y mi espacio para prestárselo al personaje”

Celebra que existan y se estén creando más espacios para las tablas, aparte de la reactivación de la Compañía Nacional de Teatro

“El teatro venezolano ha crecido mucho en los últimos tiempos. Hay muchos más espacios, tanto teatros como salas alternativas y eso es bueno. Lo debemos agradecer porque nos ha impulsado a abrir más espacios y ofrecer variedad al espectador. Al menos en Caracas se está formando un movimiento importante, precisamente por lo crecido que está”, señaló Violeta Fonseca, actriz con un cuarto de siglo montada en las tablas.

La histriona, quien también ha cumplido otras facetas en el quehacer teatral, celebra “la nueva Compañía Nacional de Teatro, como también el Microteatro Venezuela. Celebro todos los terrenos que han sido ganados para el área cultural, de cualquier espacio que sirva y que sea utilizado para hacer del mismo un sitio recreativo que le llega a la gente. Celebro que cada día haya más personas queriendo tener su propio espacio y que este sirva para bien de las artes venezolanas. Celebro el teatro que se hace en Margarita, Barquisimeto, Maracay, Maracaibo y Mérida. En fin, celebro todos los espacios que día a día nacen en este país para regalar un poquito de cultura que tanta falta nos hace”.

-¿Cómo confecciona un personaje?

-Realmente no es que tenga una receta particular para cada personaje y creo que eso es lo bueno de conocer las diferentes técnicas y herramientas de actuación que nos enseñan durante la carrera, no solo las universales, sino también las que han adoptado nuestros propios directores. Lo primero, después de oír al productor o director que te llama, es la curiosidad de ver si tu personaje es realmente como te lo plantearon. A veces te enamoras solo por el cuento que te echan y cuando lees el libreto resulta no ser lo que dijeron. O también pasa lo contrario, no te enganchas, pero cuando lees el libreto es una delicia de personajes.

-Definitivamente hay que leer primero el libreto…

-El punto es que cuando tengo el libreto en mis manos, para mí siempre es como el primer amor, ese libreto enseguida forma parte de mi vida, no lo suelto: si cocino está conmigo, si manejo está conmigo, en mi cama está conmigo. Es una manera de impregnarme del personaje, de conocerlo a la perfección, de ser él o ella y que ella sea yo. Vas sin querer transformándote, vistiéndote, peinándote, según sea y adoptando su personalidad.

-¿Qué tipo de personajes le gustan?

-Por ejemplo, cuando son mujeres aguerridas, independientes, fabulosas, glamorosas, porque me hacen ser como ellas durante ese proceso, es como si nos convirtiéramos en una sola y eso es fabuloso. Entonces confeccionarlo se hace parte de un proceso diario y natural, porque cuando empiezo a verme en el espejo no me veo yo, sino el personaje. Cuando hablo empiezo a adoptar su forma de hablar, y cuando camino, es como si poco a poco mi cuerpo, mi mente y mi piel se empiezan a meter en ese mundo mágico que es la obra teatral, dejas de pensar incluso como tú. Es darle un espacio de mi vida al rol que me toca interpretar para darle su propia vida durante ese tiempo.

-¿Y el apoyo del director?

-En los ensayos influye mucho el trabajo del director. He tenido directores que te sueltan completamente en el proceso creativo, que tiene sus pros y contras. Es chévere por la libertad que te dan, pero a veces te sientes un poco perdido. También me han tocado directores que no te sueltan ni un segundo, lo que también tiene pros y contras porque entones no te dejan ese espacio libre para crear. En fin, creo que mi manera de confeccionar el personaje es irme convirtiendo poco a poco en el mismo: dejo mi cuerpo y mi espacio para prestárselo al personaje, voy descubriendo su mundo y sin querer me voy metiendo en el suyo hasta llegar a ser parte de un texto que tiene vida y que esa vida se la doy yo.

-¿Qué personajes le gustaría interpretar a mediano o corto plazo?

-Me gustaría hacer un personaje de carácter, que pase por todos los estados emocionales. Una dama de hierro (Margaret Thatcher) o una Eva Perón. Creo que son personajes femeninos de la historia que me gustaría representar, y que de alguna manera sé que me transformarán y me enriquecerían como mujer luchadora de este país. Además, me daría el gusto de sentir desde el poder social esa fuerza que quisiera transmitirles a otros y que se quedaran en mí como ejemplo de lucha. Un personaje que no se olvide.

-¿Algún personaje en especial?

-No olvido a mis personajes. Por lo general la mayoría de ellos me ha dejado algo lindo, o enseñanzas y hasta cosas traumáticas, pero uno de estos con esa fuerza y ese impulso de cambios que han tenido para naciones, en estos momentos me parece importante, no solo por lo que me pueda dejar como ser humano, mujer y actriz, sino por lo que yo pueda dejar a través de los mismos. Y desde un punto de vista más ligero, me gustaría hacer un personaje divertido, que se ría, se emborrache, baile. Ya estos me han tocado, pero siempre es rico hacerlos un ratico, ya que te ayuda a relajarte, además de relajar a los demás.

-¿Qué teatro le gusta ver?

-Realmente amo los musicales y las obras de alta factura, esas donde la producción no escatima y puedes hacer que el teatro se convierta en magia o te sientas dentro de una gran película. Realmente han sido pocas las que he podido ver, pero han sido experiencias maravillosas. Y también me encanta el otro extremo, ver teatro de texto, en el que la escenografía es casi nula, en la que los actores se defienden con un vestuario, una poca luz y sus grandes talentos, cómo las admiro, son maravillosas, te introduces en esas historia por la veracidad de los actores, en el que realmente alucinas por el gran talento que te puedes encontrar. También puedo disfrutar de una buena comedia, que me haga reír mucho y que sea hecha con buen gusto, así como entregarme al llanto en una obra dramática y llorar más que los actores en escena. Realmente me gusta el teatro y soy de las que ve todo tipo de teatro siempre que tenga el tiempo.

T/ Eduardo Chapellín

F/ Cortesía VF