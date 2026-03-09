Nahum Fernández destaca masiva participación en la Consulta Popular Nacional 2026

El jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, destacó la masiva participación del pueblo de Caracas en la Consulta Popular Nacional 2026.

“Ha sido una movilización admirable. Las comunidades salieron con fuerza a ejercer su derecho y a decidir sobre sus prioridades”, afirmó.

Fernández señaló que la jornada refleja una democracia profunda, donde las comunidades organizadas definen directamente el destino de los recursos. Explicó que este mecanismo permite atender necesidades específicas de cada territorio y citó como ejemplo la propuesta de construcción de un bulevar presentada por los vecinos del sector.

Indicó que este modelo de gestión comunitaria demuestra que la colectividad gobierna y que su alcance podría servir de referencia para otros países. En el marco del Día Internacional de la Mujer, resaltó el liderazgo femenino en los procesos locales y su papel en la mejora de la calidad de vida de las comunidades.

El jefe de Gobierno aseguró que la alta participación evidencia confianza en la democracia, la soberanía y la paz del país, y reiteró que los equipos comunales permanecerán activos acompañando a los votantes durante toda la jornada.

REDACCIÓN MAZO