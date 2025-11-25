Nahum Fernández: “El pueblo venezolano se ha congregado con profundo sentir patrio”

Durante la Gran Marcha en Caracas en defensa de los símbolos patrios, el Jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, destacó este martes la participación activa del pueblo venezolano y su compromiso con la soberanía e independencia del país. La concentración honra la bandera nacional de ocho estrellas y la espada del Libertador Simón Bolívar, emblemas históricos de resistencia y unidad.

En su mensaje publicado en Instagram, Fernández señaló: «El pueblo venezolano se ha congregado en las inmediaciones de Plaza Venezuela para ir con profundo sentir patrio, compromiso y lealtad a la Gran Marcha Cívico, Militar, Policial en defensa de nuestra Bandera Nacional y la Espada de Simón Bolívar. Todas y todas irán hasta el emblemático Patio de las Academias, donde se celebrará 200 años de historia bicentenaria; nuestra gente alzará su voz en defensa de la nación y en respaldo a nuestro presidente, @nicolasmaduro».

La movilización inició en la Zona Rental de Plaza Venezuela y avanza hacia la estación Ciudad Universitaria del Metro, pasando por Los Símbolos, el distribuidor La Bandera y el Paseo Los Próceres, hasta culminar en el Patio de las Academias.

Fernández también destacó: «Somos los orgullosos hijos e hijas de Bolívar y Chávez. Siempre estaremos en pie de lucha, enfrentando las agresiones y amenazas del imperio estadounidense. ¡Vivan nuestros símbolos patrios! ¡Vivan nuestros próceres! ¡Viva la independencia! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva la Patria! ¡Viva Venezuela!».

