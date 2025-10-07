Nahum Fernández: La Gran Marcha Contra el Genocidio es una expresión de amor y soberanía

El jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, destacó que la Gran Marcha Contra el Genocidio representa una profunda expresión de amor, solidaridad y defensa de la soberanía de los pueblos, al reafirmar el compromiso del pueblo venezolano con la causa palestina.

Durante su participación en la movilización, Fernández subrayó que Venezuela acompaña al pueblo palestino en su lucha por la vida y la justicia. “Hoy, desde este espacio, Venezuela brinda su solidaridad al pueblo palestino. No es una guerra, es un genocidio contra Palestina, contra los niños y las familias. Aquí estamos nosotros dando una mano amiga, reafirmando nuestra hermandad”, expresó.

Asimismo, el jefe de Gobierno señaló que esta jornada simboliza la voz unida de los pueblos que resisten ante las agresiones imperiales y defienden su derecho a la paz. “En momentos en que Venezuela también es objeto de amenazas, el pueblo responde con conciencia, dignidad y amor por la humanidad”, afirmó.

La marcha, que recorrió las principales avenidas de Caracas, se convirtió en un mensaje de solidaridad internacional y en una manifestación de apoyo al respeto entre las naciones y al derecho a la autodeterminación de los pueblos.

T/CO