Nahum Fernández: “No queremos tutelaje de nadie, somos un pueblo de paz”

Durante la movilización “Ganemos la Paz, Defendamos la Vida”, realizada este lunes en Caracas, el vicepresidente de Movilización y Eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nahum Fernández, afirmó que el pueblo venezolano no aceptará tutelaje ni injerencias extranjeras.

“No queremos tutelaje. No queremos ser gobernados por un poder extranjero. Los problemas de los venezolanos los resolvemos entre venezolanos”, expresó Fernández, en medio de una multitud que marchó para exigir el fin de la agresión del gobierno estadounidense contra Venezuela y el Caribe.

El dirigente destacó la masiva participación popular como una expresión clara de unidad nacional. “Este pueblo se ha convocado de ayer para hoy, y aquí estamos, por cientos de miles, para enviar nuestro mensaje al mundo: somos un pueblo de paz, lleno de amor, luchadores incansables por la libertad y la independencia nacional”, subrayó.

Asimismo, denunció las campañas de desinformación y las llamadas operaciones de bandera falsa que —según explicó— pretenden justificar una intervención militar. “Han insistido en mentirle al mundo, en colocar señuelos para activar acciones bélicas. Pero este pueblo está claro: nosotros vamos a pelear por la paz, por la familia, por la vida”, enfatizó.

Fernández resaltó que amplios sectores del país, incluyendo voces opositoras, respaldan el diálogo como vía para consolidar la estabilidad nacional. “El 94% de los venezolanos rechaza la guerra. Queremos paz para crecer, para nuestros hijos, para que la economía se desarrolle. No vamos a permitir que nos arrastren a un conflicto armado”, puntualizó.

Finalmente, llamó a fortalecer la conciencia patriótica y la unidad frente a cualquier amenaza externa. “Ser venezolano es sentir el dolor de tu pueblo en el pecho y salir a defenderlo. Nuestra causa es la paz y la soberanía de la Patria”, concluyó.

