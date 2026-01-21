Presidente Maduro - Abuelos de la Patria

Nahum Fernández resalta compromiso del presidente Maduro con los adultos mayores

El secretario de Movilización de Calle del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nahum Fernández, destacó este miércoles el compromiso sostenido del presidente Nicolás Maduro con la protección y el bienestar de los adultos mayores, a quienes definió como un pilar fundamental de la memoria histórica y social del país.

Durante la jornada Canto por la Paz y la Liberación, Fernández subrayó que las políticas impulsadas por el Jefe de Estado, especialmente durante la pandemia de COVID-19, estuvieron orientadas a salvaguardar a los sectores más vulnerables mediante decisiones oportunas y de carácter humanista, lo que fortaleció el vínculo de confianza y afecto entre el pueblo y el liderazgo nacional.

En su intervención, señaló que la conformación de un movimiento nacional de abuelos agrupa a generaciones que vivieron las desigualdades del pasado y han sido testigos de los esfuerzos del gobierno bolivariano por garantizar derechos, estabilidad y soberanía. Afirmó que este respaldo responde a una conciencia histórica construida a lo largo de los años.

Fernández también reiteró la importancia de acompañar a los adultos mayores en la defensa de la paz y condenó las acciones de sectores que celebran agresiones contra el país, asegurando que el pueblo venezolano se mantiene firme, unido y comprometido con la defensa de la República.

