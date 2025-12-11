Nahúm Fernández supervisa nuevas obras en sector Guaicamacuto del Corredor Comunal Caracas-La Guaira

El jefe de Gobierno de Caracas, Nahúm Fernández, supervisó las nuevas obras que se ejecutan en el sector Guaicamacuto de El Limón, como parte de la expansión del Corredor Comunal Caracas-La Guaira.

Fernández detalló que se lleva a cabo la rehabilitación de canchas deportivas para la juventud, así como jornadas masivas de salud con atención primaria en módulos de Centro de Atención Integral (CDI), reseña el Diario Ciudad Caracas.

Asimismo, destacó que se realizaron mejoras en las caminerías para mayor accesibilidad de los habitantes de la comunidad, así como la recuperación de espacios públicos como plazas y áreas verdes.

Desde la Sala de Auto Gobierno, Fernández destacó que estas acciones son impulsadas por la Revolución Bolivariana a través del Sistema 1×10 del Buen Gobierno.

Además, indicó que se realizan acciones para mejoras de infraestructura, labor social, jornadas para la población y potenciación de proyectos comunales socio-productivos. «Esta iniciativa fue ejecutada por la autoridad única del Corredor Comunal, Nayade Lockiby Belmonte, quien fue designada para este servicio por parte de la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez», indicó Fernández

