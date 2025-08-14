Ñáñez acusa a «izquierdistas» de aliarse con agenda fascista para atacar a Venezuela

El vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Freddy Ñáñez, denunció que los «autodenominados izquierdistas» se han convertido en «colaboracionistas» de la oposición venezolana para impulsar ataques violentos contra el país.

En un taller sobre comunicación comunal, Ñáñez repasó los escenarios políticos recientes, destacando cómo la oposición ha recurrido a la violencia y el paramilitarismo.

Ñáñez recordó que los «ultraizquierdistas» se opusieron a la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro en 2017. A su juicio, este sector prefería el fracaso de la revolución o el triunfo de la violencia («guarimbas»), lo que dejó claro su alineamiento con una «agenda fascista».

El vicepresidente reconoció la labor de los comunicadores alternativos y populares en la defensa de la verdad y el desmantelamiento de lo que llamó un «bloqueo comunicacional» que buscaba silenciar e imponer una narrativa imperialista.

