NASA crea un mapa de asteroides y cometas

La NASA presentó su nuevo mapa interactivo 3D, en el que se puede observar el comportamiento en tiempo real de centenares de asteroides y cometas.

Entre otros datos, el mapa ofrece la posibilidad de conocer los próximos cinco acercamientos a la Tierra y explorar las misiones pasadas, actuales y futuras enviadas hacia esos objetos.

Esta herramienta llamada ‘Eyes on Asteroids’ fue desarrollada con información del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL por sus siglas en inglés) de la NASA. La visualización es actualizada dos veces al día y también se agrega cada nuevo objeto descubierto una vez que su órbita es calculada.

«Queríamos que ‘Eyes on Asteroids’ fuera lo más fácil de usar posible mientras cuenta las historias de la exploración humana de estos objetos fascinantes», comentó Jason Craig, productor técnico del equipo de Aplicaciones y Desarrollo de Tecnología de Visualización en el JPL, que elaboró la aplicación.

Además, aseguró que «cada objeto cercano a la Tierra (NEO por sus siglas en inglés) se puede encontrar en la aplicación, así como la mayoría de las naves espaciales que han visitado esos objetos».

El mapa interactivo presenta varias pestañas, como ‘Learn’ para conocer sobre temas como los acercamientos de asteroides a la Tierra. «Los titulares a menudo describen estos acercamientos como ‘peligrosamente’ cercanos, pero los usuarios verán cuán distantes están realmente», concluyó Craig.

Here at @NASA, we’re on the job to find & track near-Earth objects…but have you ever wondered WHERE the known objects are? Through a new 3D real-time visualization tool, you can now explore asteroids and comets that approach Earth’s orbital neighborhood: https://t.co/UPt01yi54G pic.twitter.com/0eqMIQUhNa

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) December 10, 2021